Сборная России сыграет с Бельгией на чемпионате Европы

Определился второй соперник российской сборной по групповому этапу чемпионата Европы-2020. Им стала лучшая команда мира по версии ФИФА Бельгия.

Россияне и датчане автоматически попали в группу "B" как одни из хозяев турнира. При жеребьевке финальной стадии Евро (30 ноября в Бухаресте) бельгийцы попадут в первую корзину вместе с Италией, Англией, Испанией, Украиной и Германией. Все эти страны, за исключением Бельгии и Украины являются хозяевами соревнования, Россия и Украина будут разведены при жребии, в связи с чем в компанию к футболистам Станислава Черчесова попадут Эден Азар и его партнеры.

Напомним, что Россия встречалась с Бельгией в завершившемся во вторник вечером отборочном цикле. В обоих матчах победа осталась за нашим соперником - 3:1 на своем поле и 4:1 на чужом.