Шесть демонстрантов пострадали в столкновениях в Бейруте

Столкновения произошли между демонстрантами и полицией Ливана в центре Бейрута на площади Риада Сольха. В результате случившегося пострадали шесть человек.

Как сообщает El Nashra, стражи порядка задержали 11 человек, которые вели себя агрессивно и нападали на сотрудников правоохранительных органов. Причиной инцидента стала попытка группы активистов прорваться к правительственному дворцу через ряды колючей проволоки.

Волна массовых акций протеста началась в Ливане 17 октября и привела к отставке коалиционного правительства во главе с Саадом Харири. Напомним, ранее сообщалось о 70 участниках демонстраций, задержанных за вандализм и мародерство. Тогда пострадали 52 ливанских военнослужащих и полицейских.