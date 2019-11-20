Силуанов пообещал налогоплательщикам полный контроль со стороны ФНС

Уходить от уплаты налогов в России становится сложнее. Скоро налогоплательщики поймут, что пытаться утаивать налоги - бесполезно: все это будет видно, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС) в Москве.

"Мы не увеличиваем налоговое бремя, но объемы налоговых поступлений растут темпами, превышающими инфляцию, - отметил Силуанов. - Секрет успеха в том, что мы начинаем видеть не только цепочки добавленной стоимости в НДС, мы уже анализируем наших налогоплательщиков в онлайн-режиме. Таким образом, уход от налогов становится сложнее".

По словам Силуанова, все налогоплательщики скоро будут находиться под контролем налоговой службы. "Это нормально. Наведение порядка в налоговом администрировании - значимый элемент конкуренции, который важен для нашей экономики", - подчеркнул он.

Практика применения режимов, подразумевающих онлайн-взаимодействие граждан и бизнеса с налоговой службой, будет расширяться, пообещал первый вице-премьер.

"Мы должны предоставлять налогоплательщикам комфортные сервисы", - уточнил Силуанов.

Он напомнил, что для самозанятых в России уже действует мобильное приложение, которое позволяет регистрироваться и платить налоги в упрощенном формате без сдачи отчетности.

"Мы уже договорились, что будем создавать условия для распространения таких онлайн-конструкций сначала на малый бизнес, потом на более крупных предпринимателей, - сообщил первый вице-премьер. - Наша задача - продвигать современные практики, и налогообложения, и администрирования. От этого выигрывают, и налогоплательщики и государство