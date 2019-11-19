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19.11.2019 23:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Проще и выгоднее

150 тысяч москвичей зарегистрировались в качестве самозанятых
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 261(8019)
С начала года в столице зарегистрировались больше 150 тысяч самозанятых. Это почти 60% от общего количества по всей стране и вдвое выше показателей, предусмотренных для столицы нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство". Столько их в Москве еще не было никогда. Что же случилось? Почему люди, годами не платившие налоги, вдруг решили начать платить их?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомню, с 1 января в России в качестве эксперимента введен профессиональный налог, призванный создать комфортные условия для легализации самозанятых. Действует он пока лишь в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Лидирует столица - здесь каждый день выходят из экономической тени в среднем 500 человек.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Кто же эти люди? Чаще всего - репетиторы, таксисты, владельцы сдаваемых в аренду квартир. Условия, предложенные им экспериментом, предельно просты. У меня нет работодателя и наемных сотрудников, работаю я сам на себя? Скачиваю официальное приложение "Мой налог", прохожу простейшую регистрацию, загружаю копии документов и все - я уже официально самозанятый. Ограничение одно - ежегодный доход не должен превышать 2,4 млн рублей. Налог при этом вполне посильный - 4% от доходов физлиц и 6% от организаций. Классический НДФЛ, напомню, составляет 13%.

"Число самозанятых в Москве ежемесячно увеличивается на 15-20 тысяч, - говорит глава департамента экономической политики и развития Денис Тихонов. - Многие граждане, которые прежде работали неофициально, теперь получают прозрачные доходы".

По словам Тихонова, всего московские самозанятые заработали только за первые девять месяцев этого года 15,8 млрд рублей. Налогов от них с января по август поступило в бюджет города 235,5 млн рублей. Самое привлекательное для самозанятых то, что приложение "Мой налог" заменяет им визиты в инспекцию, онлайн-кассы, бухгалтера и кипы документов. В программе можно даже сформировать и отправить клиенту электронный чек. При этом информацию о доходах самозанятый вбивает в приложение сам - все построено на доверии. Но если налоговики узнают о скрытых доходах, то санкций не избежать.

Удобство нового статуса уже успела оценить SMM-специалист Дарья Ефимова. Она рассказывает, что после регистрации самозанятым открывается много возможностей - к примеру, ты можешь официально подтвердить свои доходы. "С этим часто возникают проблемы, например, при оформлении зарубежных виз или ипотеки, - объясняет она "РГ". - Если ты работаешь неофициально, то никаких подтверждающих доходы документов у тебя нет - формально ты безработный. А в случае со статусом самозанятого я могу заказать справку о доходах прямо в приложении".

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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Проще в официальном статусе и зарабатывать - легче находить среди заказчиков компании, готовые работать только в легальном поле. Они наверняка предпочтут исполнителя, способного выставить им официальный счет тому, кто работает за наличные и без документов.

Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Светлана Барсукова, впрочем, отмечает, что среди новых самозанятых наверняка есть и те, кто работал раньше легально, но в другом качестве - например, в статусе ИП. И переход для них на самозанятость - способ сэкономить на налогах. В мэрии, однако, говорят, что больше 80% самозанятых раньше считались безработными, так что эксперимент можно признать успешным. Федеральное министерство финансов в следующем году собирается распространить его еще на 19 регионов страны.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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