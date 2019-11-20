Тюремных охранников Эпштейна обвинили в фальсификации данных

Двое тюремных надзирателей, ответственных за наблюдение за опальным финансистом-миллиардером Джеффри Эпштейном в ночь, когда он покончил с собой, были обвинены во вторник в фальсификации тюремных отчетов, чтобы скрыть, что они спали и просматривали интернет в те часы, когда должны были следить за заключенными.

Как отмечает The Associated Press, охранники Това Ноэль и Майкл Томас были обвинены членами большого жюри присяжных в том, что они пренебрегали своими обязанностями, так как не проверяли в камере Эпштейна в течение почти восьми часов и сделали фальшивые записи в тюремном журнале, чтобы показать, что они проверяли помещение каждые 30 минут, как того требовала инструкция.

Обвинители утверждают, что вместо того, чтобы совершать необходимые обходы, охранники сидели за столами всего в пяти метрах от камеры Эпштейна, делали покупки в интернете мебели и мотоциклов и лишь один раз обошли тюремный отсек. В обвинительном заключении говорится, что в течение двух часов оба надзирателя спали.

Обвинения против офицеров являются первыми, выдвинутыми в связи с неожиданной смертью богатого финансиста, которая произошла в августе в столичном исправительном центре в Нью-Йорке, где он ожидал суда по обвинению в сексуальной торговле.

В обвинительном заключении также содержатся новые подробности об обстоятельствах смерти Эпштейна, которые могли потенциально ослабить теории заговора на предмет того, действительно ли он покончил с собой.

Американский прокурор Джеффри Берман заявил, что охранники были "обязаны обеспечивать безопасность и безопасность федеральных заключенных, находящихся под их опекой". "Вместо этого, - сказал он в заявлении, - они неоднократно не проводили обязательных проверок заключенных и лгали в официальных документах, чтобы скрыть свои нарушения".

Адвокат Томаса Монтелл Фиггинс заявил, что оба охранника "стали козлами отпущения". Ноэль и Томас будут выпущены под залог в 100 000 долларов.

Смерть Эпштейна стала серьезным ударом для Бюро тюрем США.

Камера, в которой он умер, находилась в подразделении строгого режима, известном тем, что в нем содержатся террористы и наркобароны. Смерть Эпштейна, тем не менее, показала, что тюрьма страдает от множества проблем, включая хроническую нехватку персонала, которая приводит к обязательному сверхурочному дежурству для охранников изо дня в день, и к тому, что другие чиновники вынуждены работать в качестве сотрудников исправительных учреждений.

Генеральный прокурор Уильям Барр ранее заявлял, что следователи обнаружили "серьезные нарушения" в работе тюрьмы, а расследование ФБР было приостановлено, поскольку некоторые свидетели отказались сотрудничать со следствием.

По словам источников АР, знакомых с делом, прокуроры хотели, чтобы охранники признали, что они сфальсифицировали тюремные записи как часть предложения о признании вины. Но они отказались сделать это.

Доктор Майкл Баден, судебно-медицинский патологоанатом, нанятый семьей Эпштейна для наблюдения за его вскрытием, недавно предположил, что некоторые из травм Эпштейна были больше связаны с убийством, чем с самоубийством, хотя другие эксперты оспаривали это. Во вторник Баден сказал, что у арестованных офицеров может быть информация, которая "будет иметь решающее значение при определении, является ли это убийством или самоубийством".

Кэтлин Хок Сойер, новый директор Федерального бюро тюрем, заявила во вторник в сенатском судебном комитете, что "нет никаких доказательств" смерти Эпштейна, кроме самоубийства.