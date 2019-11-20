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20.11.2019 07:28
Рубрика: В мире

Тюремных охранников Эпштейна обвинили в фальсификации данных

Текст: Максим Макарычев
Двое тюремных надзирателей, ответственных за наблюдение за опальным финансистом-миллиардером Джеффри Эпштейном в ночь, когда он покончил с собой, были обвинены во вторник в фальсификации тюремных отчетов, чтобы скрыть, что они спали и просматривали интернет в те часы, когда должны были следить за заключенными.
Миллиардер Джеффри Эпштейн. Фото: HANDOUT/ Reuters Миллиардер Джеффри Эпштейн. Фото: HANDOUT/ Reuters
Миллиардер Джеффри Эпштейн. Фото: HANDOUT/ Reuters

Как отмечает The Associated Press, охранники Това Ноэль и Майкл Томас были обвинены членами большого жюри присяжных в том, что они пренебрегали своими обязанностями, так как не проверяли в камере Эпштейна в течение почти восьми часов и сделали фальшивые записи в тюремном журнале, чтобы показать, что они проверяли помещение каждые 30 минут, как того требовала инструкция.

Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти

Обвинители утверждают, что вместо того, чтобы совершать необходимые обходы, охранники сидели за столами всего в пяти метрах от камеры Эпштейна, делали покупки в интернете мебели и мотоциклов и лишь один раз обошли тюремный отсек. В обвинительном заключении говорится, что в течение двух часов оба надзирателя спали.

Обвинения против офицеров являются первыми, выдвинутыми в связи с неожиданной смертью богатого финансиста, которая произошла в августе в столичном исправительном центре в Нью-Йорке, где он ожидал суда по обвинению в сексуальной торговле.

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В обвинительном заключении также содержатся новые подробности об обстоятельствах смерти Эпштейна, которые могли потенциально ослабить теории заговора на предмет того, действительно ли он покончил с собой.

Американский прокурор Джеффри Берман заявил, что охранники были "обязаны обеспечивать безопасность и безопасность федеральных заключенных, находящихся под их опекой". "Вместо этого, - сказал он в заявлении, - они неоднократно не проводили обязательных проверок заключенных и лгали в официальных документах, чтобы скрыть свои нарушения".

Фото: Reuters
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Адвокат Томаса Монтелл Фиггинс заявил, что оба охранника "стали козлами отпущения". Ноэль и Томас будут выпущены под залог в 100 000 долларов.

Смерть Эпштейна стала серьезным ударом для Бюро тюрем США.

Камера, в которой он умер, находилась в подразделении строгого режима, известном тем, что в нем содержатся террористы и наркобароны. Смерть Эпштейна, тем не менее, показала, что тюрьма страдает от множества проблем, включая хроническую нехватку персонала, которая приводит к обязательному сверхурочному дежурству для охранников изо дня в день, и к тому, что другие чиновники вынуждены работать в качестве сотрудников исправительных учреждений.

Генеральный прокурор Уильям Барр ранее заявлял, что следователи обнаружили "серьезные нарушения" в работе тюрьмы, а расследование ФБР было приостановлено, поскольку некоторые свидетели отказались сотрудничать со следствием.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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По словам источников АР, знакомых с делом, прокуроры хотели, чтобы охранники признали, что они сфальсифицировали тюремные записи как часть предложения о признании вины. Но они отказались сделать это.

Доктор Майкл Баден, судебно-медицинский патологоанатом, нанятый семьей Эпштейна для наблюдения за его вскрытием, недавно предположил, что некоторые из травм Эпштейна были больше связаны с убийством, чем с самоубийством, хотя другие эксперты оспаривали это. Во вторник Баден сказал, что у арестованных офицеров может быть информация, которая "будет иметь решающее значение при определении, является ли это убийством или самоубийством".

Кэтлин Хок Сойер, новый директор Федерального бюро тюрем, заявила во вторник в сенатском судебном комитете, что "нет никаких доказательств" смерти Эпштейна, кроме самоубийства.

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