Ученые обнаружили неожиданную пользу бульонов

Некоторые традиционные овощные и мясные бульоны помогают бороться с паразитом Plasmodium falciparum, вызывающим малярию у людей. К такому выводу пришли ученые из Имперского колледжа Лондона, сообщается на сайте вуза.

Свое исследование они провели с участием детей одной из начальных школ - ребят попросили принести из дома образцы бульонов, приготовленных по традиционным семейным рецептам (отмечается, что многие супы издавна использовались в народной медицине как средство от лихорадки). В результате были представлены европейская, африканская и ближневосточная кухни, в общей сложности - 56 образцов бульонов.

Отфильтрованные экстракты затем тестировали на двух стадиях развития паразита: когда он может заразить комаров и когда способен вызвать заболевание у людей.

Пять бульонов смогли обуздать рост паразита на стадии, когда он вызывает болезнь, более чем на 50 процентов. В двух из них ингибирующая активность была сопоставима с таковой у ведущего противомалярийного препарата - дигидроартемизинина. Четыре других бульона были более чем на 50 процентов эффективнее в блокировании способности паразитов созревать до формы, которая заражает комаров, потенциально блокируя процесс передачи болезни.

Дигидроартеминизин содержит артемизинин, открытый в свое время фармакологом Ту Юю, специалистом по традиционной китайской медицине, основанной на травах. Британские ученые надеются, что им также удастся обнаружить новые противомалярийные соединения, но обратившись к кухням народов мира, а конкретно - к супам.

Следующим шагом является определение активных ингредиентов. Дело в том, что рецепты протестированных бульонов оказались весьма разнообразны, были представлены вегетарианские, куриные или говяжьи. И среди тех, что показали наибольшую противомалярийную активность, общие специфические ингредиенты выявлены не были.

Полностью с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Archives of Disease in Childhood.