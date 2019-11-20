В Госдуму внесен проект об индивидуальных тарифах ОСАГО

Индивидуальные факторы учитываются в какой-то степени сейчас, но недостаточно. Ведь действует жестко ограниченное применение страховщиками тарифного коридора, напомнили авторы - глава комитета Анатолий Аксаков и ряд его коллег. Напомним, что для каждого региона устанавливается базовая ставка с ограничением максимума и минимума. У этих и других факторов, в зависимости от которых устанавливаются коэффициенты страховых тарифов, есть существенный недостаток. Их роль весьма не очевидна, чтобы отразить в цене полиса вероятность аварии по вине водителя, отмечается в пояснительной записке.

Нынешнее положение вещей не дает возможности предоставлять водителям хорошие скидки с учетом их личностных характеристик, соблюдения ими Правил дорожного движения, отметили авторы.

Ценообразование в сфере ОСАГО должно базироваться на принципах рыночной экономики и конкуренции, считают инициаторы. Они предлагают предоставить страховщикам право самим определять подход к применению базовых ставок с учетом индивидуальных характеристик каждого водителя, частоты его попадания в ДТП. Должны учитываться характеристики всех лиц, которые допущены к управлению авто.

Однако все же надо сохранить ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО, считают депутаты.

Каждая страховая компания, согласно предложениям, будет обязана разместить на своем сайтах тарифный калькулятор. А потерпевшего хотят обязать информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы. Рассчитывать размер неустойки предлагается исходя из страховой части для обеспечения их соразмерности.

Реализация инициативы потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета на доработку федеральной информационной системы ГИБДД-М. Эта система позволяет автоматизировать деятельность подразделений Госавтоинспекции, а также процессы поиска и закрытия информации об участниках дорожного движения и их транспортных средствах.

Авторы также приводят примеры справедливой и несправедливой цены.

Так, для жителя Перми возрастом 50 лет и со стажем 15 лет, управляющего Toyota Corolla (122 л.с.), справедливая цена полиса составляет 2 345 руб. При этом в действующей тарификации допустимый диапазон стоимости полиса лежит в пределах от 7 381 руб. до 13 284 руб., указано в материалах к законопроекту.

Для жителя Армавира возрастом 41 год и со стажем 6 лет, управляющего ВАЗ-2106 (64 л.с.), справедливая цена составляет 10 642 руб. А в действующей тарификации допустимый диапазон стоимости полиса лежит в пределах от 3 163 руб. до 5 693 руб.

Ранее Анатолий Аксаков, комментируя внесение законопроекта, заявил,что "добросовестный водитель должен платить меньше, а тот кто, из-за качества вождения, постоянно попадает в аварии - больше".

- Мы считаем, индивидуализация тарифов с учетом соблюдения ПДД, количества дорожно-транспортных происшествий, иных критериев, характеризующих водителя - это главное, что должно обеспечить справедливость в тарифообразовании, - подчеркнул глава комитета, которого цитирует "Интерфакс".

Он уточнил, что речь идет о введении нового коэффициента, зависящего от соблюдения водителем ПДД, и увеличении стоимости полиса при агрессивной езде. Депутаты также решили пока сохранить в "автогражданке" территориальный коэффициент, который применяется при расчете стоимости полиса ОСАГО.