В холодильнике следующего в Британию парома найдены 25 мигрантов

Герт Якобсен, вице-президент по связям судового оператора DFDS, сказал, что мигранты были найдены после того, как около 17 часов они проделывали дыру в трейлере и затем попытались выйти на палубу. В этот момент паром находился недалеко от голландского побережья по пути в Феликстоу, графство Саффолк. Мигранты были доставлены в больницу на машинах скорой помощи для проверки на предмет переохлаждения. "Конечно, они были не в очень хорошем состоянии", - сказал Якобсен, добавив, что это не первый случай, когда мигранты прячутся в рефрижераторах. Полицейские собаки исследовали судно, чтобы проверить, есть ли на борту другие нелегалы.

Напомним, что в октябре в рефрижираторе в графстве Эссекс после прибытия парома в Британию из бельгийского Зебрюгге были обнаружены тела 39 мигрантов. Жертвами стали вьетнамские граждане, а водителю транспортного средства Морису Робинсону было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в отношении каждого из них.

Полицейские также задержали в Кембриджшире гражданина Британии по подозрению в содействии незаконной миграции.