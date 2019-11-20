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20.11.2019 08:47
Рубрика: В мире

В холодильнике следующего в Британию парома найдены 25 мигрантов

Текст: Андрей Васильев
По меньшей мере 25 мигрантов были найдены в грузовом пароме, направлявшемся в Великобританию вскоре после того, как он покинул Нидерланды. Полиция остановила судно и быстро вернула его в голландский порт Влаардинген, сообщили представители службы спасения в Нидерландах. Офицеры не рассказали о состоянии и национальности мигрантов, обнаруженных на пароме Britannia Seaways, отмечает The Daily Mail. Скорая помощь прибыла в порт после того, как судно вернулось в него во вторник днем.
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw
Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Герт Якобсен, вице-президент по связям судового оператора DFDS, сказал, что мигранты были найдены после того, как около 17 часов они проделывали дыру в трейлере и затем попытались выйти на палубу. В этот момент паром находился недалеко от голландского побережья по пути в Феликстоу, графство Саффолк. Мигранты были доставлены в больницу на машинах скорой помощи для проверки на предмет переохлаждения. "Конечно, они были не в очень хорошем состоянии", - сказал Якобсен, добавив, что это не первый случай, когда мигранты прячутся в рефрижераторах. Полицейские собаки исследовали судно, чтобы проверить, есть ли на борту другие нелегалы.

Британские пограничники задержали в Ла-Манше 39 мигрантов из Ирана

Напомним, что в октябре в рефрижираторе в графстве Эссекс после прибытия парома в Британию из бельгийского Зебрюгге были обнаружены тела 39 мигрантов. Жертвами стали вьетнамские граждане, а водителю транспортного средства Морису Робинсону было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве в отношении каждого из них.

Полицейские также задержали в Кембриджшире гражданина Британии по подозрению в содействии незаконной миграции.

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