В Москве представили новый Toyota RAV4

Компания Toyota представила в Москве новое поколение RAV4. Мероприятие проходило в течение трех дней и собрало на площадке Main Stage около 1000 гостей.

Участники презентации могли посетить интерактивные зоны дополненной реальности, экстрим-фотозоны, снять видео с RAV4.

Напомним, 6 ноября в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония, приуроченная к запуску производства кроссовера пятой генерации.

В России RAV4 оснащается двумя двигателями Dynamic Force объемом 2 л или 2,5 л с комбинированным впрыском топлива, развивающими 149 л.с. и 199 л.с. соответственно.

Для первого мотора предусмотрены "механика" и вариатор, для второго - 8-ступенчатый "автомат".

Фото: Пресс-служба Toyota.

Привод - передний либо полный, причем последний доступен в двух вариациях: с муфтой подключения задней оси либо с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами и активной векторизацией тяги.

Автомобиль базируется на платформе TNGA-K. Благодаря ему удалось увеличить клиренс кроссовера на 15 мм и при этом на столько же занизить точку установки сидений. В задней части салона стало заметно просторнее. Объем багажника увеличился на 79 литров, до 626 литров.

Цены на автомобиль стартуют с отметки 1 756 000 рублей. Топовая версия обойдется в 2 661 000 рублей.