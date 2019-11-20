В школах на востоке Канады занятия отменили из-за ледяного дождя

Власти канадских провинций Квебек и Нью-Брансуик приняли решение отменить занятия в школах из-за ледяных дождей.

Как сообщает местный телеканал CBC, прогноз синоптиков неутешительный. Непогода скажется на жизни Монреаля и его пригородов. Дороги станут "ледяными, скользкими и опасными", поэтому детям лучше остаться дома. Тем временем один человек уже погиб в ДТП.

Ранее первый в этом сезоне снегопад парализовал жизнь в другом канадском городе - Эдмонтоне. Там всего за одну ночь выпало около 20 сантиметров снега. Произошло более 170 аварий, пострадали не менее 13 человек.