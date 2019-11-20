Видео: фура зацепила легковушку и протащила ее по парковке

Этот ролик будет страшно смотреть владельцам легковых автомобилей, во дворе которых периодически паркуются многоосные грузовики. Как теперь спать по ночам, если знать, что какая-нибудь фура-длинномер может запросто поцарапать, а то и помять вашу ненаглядную "ласточку" и уехать как ни в чем не бывало?

На видео грузовая фура крупной транспортной компании выезжает из паркинга, но делает это так неловко, что слон в посудной лавке на этом фоне показался бы образцом грациозности и изящества. Левыми колесами грузовик зачем-то заезжает на обозначенный бордюром островок безопасности, а правыми цепляет припаркованную черную легковушку. И не просто царапает ее, а именно цепляет, то есть тащит за собой несколько метров, сдирая краску с правого бока и корежа кузов.

Маневрировал, маневрировал, да, как говорится, не выманеврировал. То ли пьян был водитель-дальнобойщик, то ли сильно отвлекся на чтение или отправку sms, а может и сводил какие-то счеты с владельцем легковушки.