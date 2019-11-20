Видео: Lada испытали взрывной волной

Сотрудники 12 Центрального научно-исследовательского института Минобороны на полигоне в Московской области продемонстрировали, что произойдет с обычной Lada 21099, если на нее воздействовать взрывной волной из ударной трубы. Результат этого испытания показали журналисты телеканала "Звезда".

Автомобиль расположили на установленном расстоянии напротив ударной трубы, которую применяют для тестов техники военного назначения. Взрывной волной машину подбросило в воздух и отбросило от точки старта примерно на 10 метров. Капот и двери от удара вырвало из кузова. Корпус был разбит "всмятку", и сам автомобиль превратился в груду металла.

"Обычно так выглядит автомобиль после удара об стену на скорости около 100 км/ч", - объяснил корреспондент "Звезды".

Ударная волна воздействовала не только прицельно на автомобиль, но и на предметы вокруг. Так, например, на несколько десятков метров от места взрыва в лес улетела лестница, а телевизор, который стоял на машины, разнесло на части, которые отбросило в сторону более, чем на сотню метров.

Как говорят сами испытатели, это практический опыт наглядно демонстрирует, что ударная волна, которая наносит незначительный урон военной бронетехники, оказывается губительной для легкового автомобиля.