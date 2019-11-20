Видео: реактивный болид разогнался до 1011 км/ч

Претендент на звание самой быстрой управляемой наземной машины Bloodhound LSR разогнался до 1011 км/ч.

Этой скорости удалось достичь в последнем заезде испытательной сессии на равнине пустыни Калахари на юге Африки. За рулем машины сидел Энди Грин - действующий обладатель рекорда скорости на поверхности и первый человек, преодолевший звуковой барьер без отрыва от поверхности, полковник ВВС Британии.

13-метровый 6,5-тонный болид Bloodhound LSR, названный в честь британской зенитной ракеты времен холодной войны, использует три двигателя. Двухконтурный турбореактивный двигатель Eurojet EJ200 от истребителя Eurofighter Typhoon максимальной тягой 60 кН разгоняет машину с места до 480 км/ч, дальше подключается гибридный ракетный двигатель производства финско-норвежского оборонного концерна Nammo. Третий мотор - бензиновый V8 приводным компрессором от Jaguar Land Rover - использован как насос подачи окислителя в рабочую камеру ракетного двигателя.

Когда Энди Грин делился впечатлениями от финального заезда, он отметил что задачей сессии было достигнуть 600 миль/ч (966 км/ч), и на этой отметке он прекратил разгон, но турбореактивный двигатель еще полсекунды наращивал тягу и самостоятельно развил 628 мили/ (1011 км/ч). Это, на его взгляд, главное открытие заезда.

Проект по достижению 1000 миль/ч (1609 км/ч) на поверхности инициирован в 2006 году тогдашним министром образования Британии Полом Драйсоном. Реализация началась в 2008 году под руководством Ричарда Нобла, под началом которого был поставлен действующий рекорд 1228 км/ч на болиде Trust SSC в 1997 году.

В декабре 2018 года из-за отсутствия финансирования проект был зарыт. На помощь пришел предприниматель Иан Уорхерст, выкупивший активы и профинансировавший с помощью партнеров и спонсоров дальнейшие работы.