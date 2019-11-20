Внедорожник Aston Martin DBX выкупает вашу собаку и высушит обувь

20 ноября одновременно в двух городах - Лос-Анджелесе и Пекине - прошла презентация первого в 106-летней истории Aston Martin внедорожника.

Крупный SUV (длина, ширина, высота - 5039/1998/1680 мм) во всей полноте отдает дань славным спортивным традициям, изысканности отделки и особенностям дизайна марки.

Стремительный силуэт с ниспадающей крышей, двери без рамок, функциональные воздухоотводы на крыльях и непременная фальшрадиаторная решетка "DB" - главные детали внешности.

Фото: Пресс-служба Aston Martin.

Пышный интерьер убран кожей от Bridge of Weir, стеклом, металлом и деревом. Для декоративных вставок на консоли и дверях используют металл, дерево, композиты. На консоли установлено два TFT-экрана - для мультимедиа 10,25-дюймовый в центре и 12,3-дюймовый на месте комбинации приборов. Амбиентная подсветка салона имеет 64 оттенка.

Под капотом 4,0-литровая "восьмерка" twinturbo от DB11 и Vantage мощностью 550 л.с. и крутящим моментом 700 Нм с функцией деактивации половины цилиндров для экономии горючего при малой нагрузке. Коробка передач - 9-диапазонная гидромеханическая. Максимальная скорость внедорожника достигает 291 км/ч, разгон до "сотни" занимает всего 4,5 с.

Шасси DBX имеет постоянный полный привод с активным центральным дифференциалом и имитацией дифференциала повышенного трения тормозами задней оси.

Aston Martin DBX имеет гидропневматическую подвеску, позволяющую варьировать величину дорожного просвета от 190 мм "по умолчанию" и в диапазоне от 140 мм до 235 мм. Здесь применены амортизаторы с электронным контролем вязкости. Стабилизаторы - активные электромеханические, компенсирующие крены усилием до 1.400 Нм.

Фото: Пресс-служба Aston Martin.

Для заказа будут доступны опциональные пакеты, отвечающие привычкам владельца, например, пакет "Pet" включает вытяжной душ для мытья лап питомца перед погрузкой. Пакет "Snow" включает сушилку для лыжных ботинок в багажнике.

Первые 500 покупателей Aston Martin DBX станут владельцами эксклюзивной серии "1913", отмеченной в отделке (декоративные пороги, металлическая табличка в салоне с выгравированным номером), приемкой проведенной лично исполнительным директором Aston Martin Энди Палмером, альбомом о разработке машины, подписанным креативным директором Мареком Райхманоми и именным приглашением на ближайшую территориально вечеринку в сети Waldorf Astoria по случаю презентации модели с участием одного из топ-менеджеров компании.

Собирать Aston Martin DBX будут на специально построенном заводе в Сэйнт Атоне, Уэльс. Цена - от 189 000 долларов в США, от 193 000 евро в Германии, от 158 000 фунто в Британии. Первые поставки клиентам - во втором квартале 2020 года.