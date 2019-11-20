Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановый медосмотр

Напомним, что МВД еще с 2010 года долго и упорно добивалось от Минздрава доступа к информации о том, есть ли у того или иного водителя противопоказания к управлению автомобилем. Минздрав стойко отказывался предоставлять такую информацию, ссылаясь на врачебную тайну. Но МВД объясняло, что диагнозы водителей не нужны. Нужна только информация о том, есть противопоказания или нет. А если ограничения, то какие.

И это не праздное любопытство. В течение последних трех лет было установлено более 77,1 тыс. случаев наличия у водителей медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами. 15 448 случаев в 2017 году, 28 603 - в 2018 году и 33 126 - по итогам 9 месяцев 2019 года.

В связи с этим более 36 тысяч водительских удостоверений было аннулировано на основании судебных решений о прекращения права ‎на управление транспортными средствами. Из них 11 478 водительских удостоверений было аннулировано в 2017 году, 12 866 - в 2018 году и 11 718 - по итогам 9 месяцев 2019 года.

‎В остальных случаях было прекращено право управления отдельными категориями транспортных средств с заменой водительских удостоверений водителям, приобретшим заболевания, являющиеся медицинскими противопоказаниями или ограничениями к управлению транспортными средствами.

И вот, наконец, ведомства пришли к единому понимаю этого вопроса и разработали поправки в законодательство, исключающие возможность управления транспортным средством водителем с медицинскими противопоказаниями.

Законопроектом устанавливается формирование медицинского заключения в форме электронного документа, при этом его бумажный аналог может быть дополнительно выдан владельцу по его желанию. Таким образом, при получении или замене водительского удостоверения необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется - всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Кроме того, законопроектом предусматривается получение МВД России информации о водителях, если медицинские противопоказания к управлению автомобиле появились до истечения срока действия водительского удостоверения.

Так, при выявлении у водителя заболеваний, при которых нельзя садиться за руль, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе и предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования.

В случае подтверждения заболевания, либо неявки на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, соответствующая информация предоставляется МВД России для аннулирования водительского удостоверения.

В итоге данные нововведения позволят исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания, что окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения.

Кроме того, эти изменения позволят оптимизировать межведомственное информационное взаимодействие Минздрава и МВД России и сократить временные затраты граждан при получении или замене водительского удостоверения.

Но заработает все это не скоро. Планируется, что поправки вступят в силу только с 1 июля 2022 года. Связанно это с тем, что только к 2022 году планируется оснастить все медицинские организации соответствующей техникой с доступом к медицинским информационным системам.

Некоторые эксперты, впрочем, высказались, что при наличии у водителя действующей медсправки сложно будет ее аннулировать. Но на самом деле это проблем не составит. Ведь срок действия справки всего год. Не каждый водитель ежегодно проходит медосмотр. Да и аннулирование водительского удостоверения возможно только по решению суда. Поэтому суд и будет решать чему верить - действующей медсправке или свежим медицинским противопоказаниям.