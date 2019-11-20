Задержаны вербовщики, переправлявшие рекрутов для ИГИЛ в Сирию

Об успешном завершении сразу двух масштабных спецопераций доложил сегодня Центр общественных связей ФСБ России. В ходе одной из них в Москве и Подмосковье были разоблачены и задержаны трое пособников террористов. "ФСБ во взаимодействии с Росфинмониторингом, МВД и Росгвардией пресечена деятельность трех членов международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ - запрещена в России. - Прим. "РГ")", - сообщили в ФСБ.

Установлено, что в период с 2014 года по настоящее время "члены структуры вербовали жителей Москвы и Московской области в ряды ИГИЛ, организовывали каналы переправки рекрутов в Сирию для участия в боевых действиях, а также оказывали иное содействие террористической деятельности".

По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты фальшивые рубли, поддельные паспорта РФ и Таджикистана, исламистская литература. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

Кроме того выяснилось, что один из задержанных находился в розыске. Об этом свидетельствует видеозапись допроса. "Я нахожусь в международном розыске за терроризм и был задержан в Москве", - сказал на допросе 32-летний задержанный.

Сегодня же по подозрению в госизмене и работе на спецслужбы Украины в городе Аксай Ростовской области сотрудниками ФСБ России был задержан российский военнослужащий. Судя по кадрам оперативного видео, задержание проходило достаточно жестко - спецназовцы ФСБ буквально скрутили военного, при этом блокируя ему руками голову. Скорее всего, это связано с тем, что у оперативников была информация о том, что предполагаемый шпион может покончить с собой.

По данным ФСБ, задержанный выполнял задание Главного управления разведки минобороны Украины и целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности государства. Возбуждено и расследуется дело по статье о госизмене.