Байден призвал декриминализировать марихуану в США

"Думаю, надо декриминализировать марихуану. Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должны выйти из тюрьмы", - заявил политик, в то же время призвав изучить влияние этого наркотика на человека при его долгом употреблении. В настоящее время примерно в половине штатов разрешено употреблять марихуану в медицинских или рекреационных целях. При этом торговля и употребление в общественных местах строго запрещены.

Во время теледебатов речь шла и о проводимой президентом США Дональдом Трампом внешней политике. По мнению Байдена, тот "понятия не имеет, что делает", неправильно ведет себя в отношении России, Китая и Северной Кореи.

Баден также пообещал в случае избрания не заниматься самостоятельно вопросом уголовного преследования Трампа, а передать это дело в руки министра юстиции и генерального прокурора. "Если будут основания для уголовного преследования, то все должно осуществляться в рамках закона", - отметил он.

Напомним, Байден считается сейчас одним из наиболее вероятных соперников Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Согласно опросам, 34 процента респондентов готовы поддержать Байдена. За ним следует сенатор Элизабет Уоррен (19 процентов). Замыкает тройку лидеров Берни Сандерс (16 процентов).

Начало предвыборной борьбы также ознаменовалось в США запуском процедуры импичмента президента Дональда Трампа после того, как была опубликована стенограмма его июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политические противники Трампа, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что глава Белого дома с помощью Киева пытается дискредитировать потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Предполагается, что процесс слушаний по делу об импичменте продлиться несколько недель и завершится в Капитолии до 25 декабря. Исход расследования в отношении Дональда Трампа может решиться только в 100-местной верхней палате конгресса США - сенате. Между тем у демократов имеется всего лишь 48 сенаторов при необходимых им для практического осуществления процедуры отставки презента США 67 голосах.