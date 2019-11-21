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Рубрика: В мире

Байден призвал декриминализировать марихуану в США

Текст: Юрий Когалов
Бывший вице-президент и кандидат президенты США от Демократической партии Джо Байден во время предвыборных теледебатов на канале MSNBC предложил декриминализировать в стране марихуану.
Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP
Бывший вице-президент США Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

"Думаю, надо декриминализировать марихуану. Думаю, все, на кого заводили дело в этой связи, должны выйти из тюрьмы", - заявил политик, в то же время призвав изучить влияние этого наркотика на человека при его долгом употреблении. В настоящее время примерно в половине штатов разрешено употреблять марихуану в медицинских или рекреационных целях. При этом торговля и употребление в общественных местах строго запрещены.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Во время теледебатов речь шла и о проводимой президентом США Дональдом Трампом внешней политике. По мнению Байдена, тот "понятия не имеет, что делает", неправильно ведет себя в отношении России, Китая и Северной Кореи.

Баден также пообещал в случае избрания не заниматься самостоятельно вопросом уголовного преследования Трампа, а передать это дело в руки министра юстиции и генерального прокурора. "Если будут основания для уголовного преследования, то все должно осуществляться в рамках закона", - отметил он.

Напомним, Байден считается сейчас одним из наиболее вероятных соперников Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Согласно опросам, 34 процента респондентов готовы поддержать Байдена. За ним следует сенатор Элизабет Уоррен (19 процентов). Замыкает тройку лидеров Берни Сандерс (16 процентов).

Фото: REUTERS
Трамп: Мне не нужна помощь Украины, чтобы победить Байдена

Начало предвыборной борьбы также ознаменовалось в США запуском процедуры импичмента президента Дональда Трампа после того, как была опубликована стенограмма его июльского телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Политические противники Трампа, проанализировав содержание разговора, сочли его подтверждением своей теории о том, что глава Белого дома с помощью Киева пытается дискредитировать потенциального конкурента на будущих президентских выборах Джо Байдена. Предполагается, что процесс слушаний по делу об импичменте продлиться несколько недель и завершится в Капитолии до 25 декабря. Исход расследования в отношении Дональда Трампа может решиться только в 100-местной верхней палате конгресса США - сенате. Между тем у демократов имеется всего лишь 48 сенаторов при необходимых им для практического осуществления процедуры отставки презента США 67 голосах.

В мире США Выборы президента США-2020
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