Додик назвал РФ единственным стражем международного права на Балканах

Член Президиума Боснии и Герцеговины от Сербии Милорад Додик заявил, что только Россия может быть настоящим гарантом соблюдения международного права на Балканах. Он отметил, что лишь Москва сохраняет объективность.

"Это дает нам здесь чувство уверенности, потому что не все поставлено в зависимость от волюнтаризма западных центров силы, которые будут толковать все нормы права, как им нужно", - цитирует Додика ТАСС.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко ранее рассказал о беспрецедентно высоком уровне отношений между РФ и Сербией. Дипломат пояснил, что причины негативных процессов в регионе в перекосах западной политики.