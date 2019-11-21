Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.11.2019 11:18
Рубрика: Легковые авто

Электрический Audi e-tron Sportback. Купе-кроссовер появится и в России

Текст: Татьяна Акимова
Фото: Пресс-служба Audi. Фото: Пресс-служба Audi.
Фото: Пресс-служба Audi.

Audi продолжает электрификацию своей модельной линейки. Компания представила новую - уже вторую по счету - модель с электроприводом, кроссовер Audi e-tron Sportback. Его путь от концепта до серийной модели составил почти 2 года.

Дебют новинки состоялся на выставке в Лос-Анджелесе. Прием заявок на покупку модели от европейских покупателей Audi откроет в конце ноября этого года. Выход в продажу Audi e-tron Sportback на авторынке Европы назначен на весну 2020 года. Стартовая стоимость - 71 350 евро. В России модель появится в первой половине 2020 года.

Фото: Пресс-служба Venucia.
Китайскому среднему классу предложат свой Audi Q5

Audi e-tron Sportback - это купеобразная версия кроссовера Audi e-tron. В основе этих моделей одна и та же модульная платформа MLB Evo. И хотя дизайн кросс-купе выполнен в стилистике моделей e-tron, его отличительными особенностями стали уменьшенная высота кузова, характерная для купе линия крыши, а также обтекаемый силуэт, улучшенная аэродинамика (коэффициент аэродинамического сопротивления сократился до 0,25, несмотря на солидный вес модели - 2,5 тонны) и доработанная шумоизоляция.

Отличить новинку можно и по специфичному дизайну бамперов в стиле семейства Sportback, а также по 19-дюймовым колесным дискам, которые опционально можно поменять на 22-дюймовые колеса.

Фото: Пресс-служба Audi.

Особый облик кроссовера Audi e-tron Sportback формируют и матричные фары LED Digital Matrix. Эти фары, впервые представленные на серийной модели, доступны в качестве опционального оснащения. В зависимости от условий езды управляющая электроника активизирует разные участки фар, чтобы точно и эффективно освещать дорогу и не слепить водителей встречного потока.

Кросс-купе будет предлагаться на рынке в двух вариантах - Audi e-tron Sportback 50 quattro и Audi e-tron Sportback 55 quattro. Базовый вариант модели приводят в движение два электродвигателя, которые дают в сумме 313 л.с. мощности и 540 Нм крутящего момента.

Фото: Пресс-служба Kia.
Во что Kia превратила кроссовер Seltos

На "чистом" электричестве такой автомобиль, оснащенный литий-ионной батареей емкостью 71 кВт∙ч, может преодолеть до 347 км пути. С 0 до 100 км/ч эта версия разгоняется за 6,8 секунды, а пиковая скорость достигает 190 км/ч. Более технически совершенная версия Audi e-tron Sportback 55 quattro оборудована 360-сильным электроприводом и АКБ емкостью 95 кВт∙ч.

При этом в режиме высокой отдачи мощность достигает 408 л.с., что позволяет автомобилю разогнаться с 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды и развить до 200 км/ч максимальной скорости. Эта модификация кросс-купе может проехать на одной зарядке до 446 км пути.

Фото: Пресс-служба Audi.
Рестайлинговая Lada 4x4: новое фото салона
Нарушители ПДД в ближайшее время не смогут обжаловать штрафы онлайн
#Audi