Электрический Audi e-tron Sportback. Купе-кроссовер появится и в России

Audi продолжает электрификацию своей модельной линейки. Компания представила новую - уже вторую по счету - модель с электроприводом, кроссовер Audi e-tron Sportback. Его путь от концепта до серийной модели составил почти 2 года.

Дебют новинки состоялся на выставке в Лос-Анджелесе. Прием заявок на покупку модели от европейских покупателей Audi откроет в конце ноября этого года. Выход в продажу Audi e-tron Sportback на авторынке Европы назначен на весну 2020 года. Стартовая стоимость - 71 350 евро. В России модель появится в первой половине 2020 года.

Audi e-tron Sportback - это купеобразная версия кроссовера Audi e-tron. В основе этих моделей одна и та же модульная платформа MLB Evo. И хотя дизайн кросс-купе выполнен в стилистике моделей e-tron, его отличительными особенностями стали уменьшенная высота кузова, характерная для купе линия крыши, а также обтекаемый силуэт, улучшенная аэродинамика (коэффициент аэродинамического сопротивления сократился до 0,25, несмотря на солидный вес модели - 2,5 тонны) и доработанная шумоизоляция.

Отличить новинку можно и по специфичному дизайну бамперов в стиле семейства Sportback, а также по 19-дюймовым колесным дискам, которые опционально можно поменять на 22-дюймовые колеса.

Фото: Пресс-служба Audi.

Особый облик кроссовера Audi e-tron Sportback формируют и матричные фары LED Digital Matrix. Эти фары, впервые представленные на серийной модели, доступны в качестве опционального оснащения. В зависимости от условий езды управляющая электроника активизирует разные участки фар, чтобы точно и эффективно освещать дорогу и не слепить водителей встречного потока.

Кросс-купе будет предлагаться на рынке в двух вариантах - Audi e-tron Sportback 50 quattro и Audi e-tron Sportback 55 quattro. Базовый вариант модели приводят в движение два электродвигателя, которые дают в сумме 313 л.с. мощности и 540 Нм крутящего момента.

На "чистом" электричестве такой автомобиль, оснащенный литий-ионной батареей емкостью 71 кВт∙ч, может преодолеть до 347 км пути. С 0 до 100 км/ч эта версия разгоняется за 6,8 секунды, а пиковая скорость достигает 190 км/ч. Более технически совершенная версия Audi e-tron Sportback 55 quattro оборудована 360-сильным электроприводом и АКБ емкостью 95 кВт∙ч.

При этом в режиме высокой отдачи мощность достигает 408 л.с., что позволяет автомобилю разогнаться с 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды и развить до 200 км/ч максимальной скорости. Эта модификация кросс-купе может проехать на одной зарядке до 446 км пути.