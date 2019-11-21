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Рубрика: Власть

Курды извинились за атаку на российский патруль в Сирии

Российско-турецкий патруль в Сирии. Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad Российско-турецкий патруль в Сирии. Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad
Российско-турецкий патруль в Сирии. Фото: AP Photo/Baderkhan Ahmad

Бойцы сил внутренней безопасности сирийского региона Евфрат выразили сожаление в связи с атакой на российскую машину из патрульного конвоя. Соответствующее заявление распространило курдское новостное агентство "Хавар".

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Ответственность за инцидент, произошедший 18 ноября в Кобани на севере Сирии, курды возложили на "агрессивную группу жителей города", которые забросали патруль камнями и бутылками с зажигательной смесью. Силовики принесли извинения и заверили, что будут приняты "самые строгие меры", которые позволят избежать повторения подобного в будущем, пишет РИА Новости.

Тем временем, военная полиция России и турецкие военнослужащие при участии вертолетов армейской авиации ВКС РФ продолжают совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. А сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон увеличивают число пунктов распределения гуманитарных грузов на севере и востоке Сирии. Не только по земле, но и по воздуху, с помощью военно-транспортных Ил-76, грузы доставляют в те районы, где местным жителям необходима помощь.

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