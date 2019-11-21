Нарушители ПДД в ближайшее время не смогут обжаловать штрафы онлайн

Возможность в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения уже давно обсуждается на уровне различных государственных инстанций. Такой сервис должен был заработать 1 августа 2019 года, но из-за того, что в КоАП (кодекс об административных правонарушениях) не были внесены нужные поправки, проект остаётся незапущенным, пишет газета "Коммерсант".

Технически услуга почти готова. Обжаловать вынесенные постановления водители смогут на портале Госуслуг, в личном кабинете. Однако законопроект, позволяющий создать такую возможность, был внесён в Госдуму только в начале октября, а подготовка отзыва со стороны Минкомсвязи затянулась. Вице-премьер Максим Акимов потребовал ускорить процесс, после чего ответ от Минкомсвязи был оперативно получен. После этого в Госдуму был внесён необходимый пакет поправок с поэтапным их вступлением в силу с 1 января 2020 года, однако документ ещё не дошёл до профильного комитета.

Даже если документ в ближайшие дни дойдёт до уполномоченных лиц, рассматривать его будут не ранее 4 декабря. После принятия поправок в первом чтении на доработку ко второму уходит месяц - так гласит регламент работы Госдумы. Однако его могут проработать быстрее, если со стороны правительство поступит обращении рассмотреть проект в приоритетном порядке.

И даже если все поправки оперативно примут, это не позволит сразу запустить электронную услугу обжалования штрафов: необходимо принять большое количество подзаконных актов, протоколы обмена информацией и протестировать техническую сторону сервиса.

Ежегодно ГИБДД выносит более 120 миллионов постановлений о нарушениях ПДД, причём около 100 миллионов - с помощью камер автоматической фиксации. По данным Госавтоинспекции, около 700 тысяч "писем счастья" водители пытаются обжаловать.