Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.11.2019 09:00
Рубрика: ПДД

Нарушители ПДД в ближайшее время не смогут обжаловать штрафы онлайн

Текст: Дмитрий Демидов
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/ РИА Новости

Возможность в электронном виде обжаловать штрафы за нарушение правил дорожного движения уже давно обсуждается на уровне различных государственных инстанций. Такой сервис должен был заработать 1 августа 2019 года, но из-за того, что в КоАП (кодекс об административных правонарушениях) не были внесены нужные поправки, проект остаётся незапущенным, пишет газета "Коммерсант".

Технически услуга почти готова. Обжаловать вынесенные постановления водители смогут на портале Госуслуг, в личном кабинете. Однако законопроект, позволяющий создать такую возможность, был внесён в Госдуму только в начале октября, а подготовка отзыва со стороны Минкомсвязи затянулась. Вице-премьер Максим Акимов потребовал ускорить процесс, после чего ответ от Минкомсвязи был оперативно получен. После этого в Госдуму был внесён необходимый пакет поправок с поэтапным их вступлением в силу с 1 января 2020 года, однако документ ещё не дошёл до профильного комитета.

Фото: Смирнов Владимир/ТАСС
Водителей с новыми заболеваниями обяжут проходить внеплановый медосмотр

Даже если документ в ближайшие дни дойдёт до уполномоченных лиц, рассматривать его будут не ранее 4 декабря. После принятия поправок в первом чтении на доработку ко второму уходит месяц - так гласит регламент работы Госдумы. Однако его могут проработать быстрее, если со стороны правительство поступит обращении рассмотреть проект в приоритетном порядке.

И даже если все поправки оперативно примут, это не позволит сразу запустить электронную услугу обжалования штрафов: необходимо принять большое количество подзаконных актов, протоколы обмена информацией и протестировать техническую сторону сервиса.

Ежегодно ГИБДД выносит более 120 миллионов постановлений о нарушениях ПДД, причём около 100 миллионов - с помощью камер автоматической фиксации. По данным Госавтоинспекции, около 700 тысяч "писем счастья" водители пытаются обжаловать.

Платную трассу Москва-Казань начнут строить в 2020 году
Названы самые ликвидные автомобили российского авторынка
#ПДД