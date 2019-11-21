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21.11.2019 08:13
Рубрика: Легковые авто

Названы самые ликвидные автомобили российского авторынка

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Mazda. Фото: Пресс-служба Mazda.
Фото: Пресс-служба Mazda.

Эксперты проанализировали показатели остаточной стоимости трехлетних автомобилей с пробегом в России.

Рейтинги были составлены в ходе исследования данных об остаточной стоимости 87 моделей массового сегмента, а также 75 моделей класса премиум. В выборке были использованы данные по автомобилям 2016 года выпуска.

Фото: Пресс-служба Aston Martin.
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Самыми ликвидными марками в массовом сегменте по-прежнему остаются корейские бренды - их показатель остаточной стоимости 78,13%.

Второе место за японскими марками, остаточная стоимость которых составила 73,96%.

Третье место заняли российские автомобильные марки, показав результат в 70,69%.

Как отмечают аналитики "Автостат Инфо", среди марок в массовом сегменте тройку лидеров составили Mazda (81,75%), Renault (78,91%) и Toyota (78,81%). Четвертое и пятое места заняли Hyundai (78,73%) и Skoda (77,99%).

На первое место среди моделей массового сегмента вышел Hyundai Solaris, который за три года сохранил 89,69% от своей первоначальной стоимости. Вторым в этом списке стал Kia Soul (88,38%), а третье место досталось Mazda CX-5 (87,43%). В пятерку моделей, лидирующих по ликвидности, вошли Kia Rio (87,32%) и Hyundai Creta (85,70%).

Что касается премиальных марок, то там первенство принадлежит японским брендам (70,73%). На втором месте находятся европейские марки (67,67%), на третьем - "американцы" (67,34%), а на четвертом - корейский премиум-бренд Genesis (44,21%).

Фото: Юрий Зубко/РГ
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В рейтинге среди марок топ-5 возглавил Volvo (77,73%), второе место досталось японскому Lexus (77,2%), а третье - Porsche (75,59%). В пятерку вошли MINI (75,20%) и Jeep (74,26%).

Абсолютным лидером в рейтинге среди моделей сегмента "премиум" стал Volvo V40 Cross Country, сохранивший 87,98% от своей изначальной цены. За ним идут Audi Q7 (83,40%) и Lexus RX (81,41%). Четвертое и пятое места достались соответственно Audi TT (81,36%) и Volvo S60 Cross Country (79,72%).

#Toyota #Hyundai #Renault #Skoda