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Рубрика: В мире

Пассажиры круизного лайнера в Испании изменили его курс

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пассажиры круизного лайнера в Испании, следовавшего из Малаги в Пальма-де-Майорку, не захотели останавливаться в Барселоне, как было запланировано ранее. Туристы устроили голосование и решили направить судно на Таррагону.

Фото: iStock
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По сообщению El Periodico, порт Таррагоны был уже закрыт из-за завершения туристического сезона. Но после того, как 311 пассажиров лайнера захотели попасть в город, сотрудники гавани срочно подготовились к встрече туристов.

О причинах отказа пассажиров заехать в Барселону не сообщается. Ранее российских туристов, находящихся на отдыхе в Барселоне, где митингуют сторонники независимости Каталонии, а также собирающихся туда на отдых, призвали следить за информацией на официальных сайтах Министерства иностранных дел России и Ростуризма.

В мире Европа Испания
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