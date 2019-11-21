Пассажиры круизного лайнера в Испании изменили его курс

Пассажиры круизного лайнера в Испании, следовавшего из Малаги в Пальма-де-Майорку, не захотели останавливаться в Барселоне, как было запланировано ранее. Туристы устроили голосование и решили направить судно на Таррагону.

По сообщению El Periodico, порт Таррагоны был уже закрыт из-за завершения туристического сезона. Но после того, как 311 пассажиров лайнера захотели попасть в город, сотрудники гавани срочно подготовились к встрече туристов.

О причинах отказа пассажиров заехать в Барселону не сообщается. Ранее российских туристов, находящихся на отдыхе в Барселоне, где митингуют сторонники независимости Каталонии, а также собирающихся туда на отдых, призвали следить за информацией на официальных сайтах Министерства иностранных дел России и Ростуризма.