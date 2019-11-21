Поезда и самолеты в России могут снабдить высокоскоростным интернетом

В России планируется оборудовать высокоскоростным интернетом поезда и самолеты. Это позволит создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, который движется на больших скоростях.

Проект новой беспроводной сети одобрен рабочей группой "Аэронет" Национальной технологической инициативы (НТИ), пишут "Известия". Сеть будет состоять из ретрансляторов с радиусом действия 150 километров, что значительно превышает радиус действия обычных сотовых ретрансляторов. Система будет совместима с действующими стандартами связи 3G, 4G и 5G.

В настоящее время в пассажирских поездах, автомобилях и самолетах имеются проблемы с качеством связи. Первый экспериментальный участок новой системы связи могут развернуть к 2022 году.

Кстати

По прогнозам ассоциации GSMA, Россия станет лидером среди стран СНГ по коммерциализации услуг 5G, а к 2025 году сети пятого поколения будут запущены во всех странах региона. К 2025 году в СНГ будет около 54 миллионов подключений к 5G, при этом уровень проникновения технологии составит 13 процентов.