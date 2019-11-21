Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии открытия движения по первым двум маршрутам Московского центрального диаметра (МЦД). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Новые ветки метрополитена свяжут Москву с Подмосковьем. Эти железнодорожные линии будут работать в режиме наземного метро. Первыми маршрутами станут МЦД-1 между Одинцово и Лобней и МЦД-2 между Нахабино и Подольском. Торжественный запуск состоится 21 ноября.

МЦД сократят время в пути и повысят доступность общественного транспорта для более чем четырех миллионов жителей столицы и области. Сделать пересадку с МЦД на метро или МЦК по карте "Тройка" можно будет бесплатно.

МЦД - это уникальный мегапроект, который реализуют совместно правительство РФ, Министерство транспорта РФ, правительство Москвы, правительство Московской области, ОАО "РЖД", ГУП "Московский метрополитен", АО "Центральная ППК" (последнее выступит оператором первых двух диаметров). Городские электропоезда пустят по действующим наземным железнодорожным линиям. Первые сквозные маршруты улучшат транспортную доступность более десятков районов Москвы и подмосковных городов, и свыше 200 предприятий, на которых трудятся свыше 200 тысяч человек.