Путин откроет трассу Москва - Санкт-Петербург

Президент РФ Владимир Путин собирается участвовать в церемонии открытия платной автотрассы Москва - Санкт-Петербург.

"Да, президент планирует принять участие в церемонии", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает агентство со ссылкой на близкий к Минтрасу источник, открытие трассы состоится на следующей неделе.

Маршрут М11 идет параллельно М10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность - 669 км. Строительство началось в 2012 году. Планируется, что теперь время в пути по новой автомагистрали между двумя мегаполисами не будет превышать пяти с половиной часов.