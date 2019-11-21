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21.11.2019 11:51
Рубрика: Дороги

Путин откроет трассу Москва - Санкт-Петербург

Текст: Кира Латухина
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин собирается участвовать в церемонии открытия платной автотрассы Москва - Санкт-Петербург.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
Строительство автотрассы Москва - Санкт-Петербург завершено

"Да, президент планирует принять участие в церемонии", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщает агентство со ссылкой на близкий к Минтрасу источник, открытие трассы состоится на следующей неделе.

Маршрут М11 идет параллельно М10 "Россия", пересекая ее на нескольких участках. Общая протяженность - 669 км. Строительство началось в 2012 году. Планируется, что теперь время в пути по новой автомагистрали между двумя мегаполисами не будет превышать пяти с половиной часов.