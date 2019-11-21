Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

По всей стране у наркологических диспансеров выстроились огромные очереди. Водители: настоящие и будущие, - спешат получить медицинские справки по старым ценам. С 22 ноября сделать это будет гораздо сложнее и в несколько раз дороже.





В Воронеже произошла давка

К началу приема у воронежского областного наркодиспансера выстроилась очередь человек в полтораста. Места в ней люди занимали с вечера и дежурили всю ночь, несмотря на то, что температура упала до -10 градусов.

- Я стоял вчера до закрытия, потом записался на утро и ждал до полуночи. Затем сменила жена, я поехал домой, поспал три часа и вернулся. Зато вот она, справка! - Геннадий Прошвин показал заветный сиреневый бланк. Он оказался одним из первых счастливцев, прошедших медкомиссию в четверг- последний день, когда это можно сделать по старым ценам. Поскольку вход в наркодиспансер один и у узкой двери страшная давка, вылезать Геннадию пришлось буквально по головам.

22 ноября в России вступает в силу новый порядок медосвидетельствования водителей - в него добавляется исследование мочи и крови на предмет наркотиков и злоупотребления алкоголем.

- Это дорогой анализ, поэтому стоимость прохождения медкомиссии составит 5450 рублей для категории В и 6150 - для С, - рассказал главврач областного наркодиспансера Владимир Харин. Сейчас водительская медсправка стоит 1000 и 1700 рублей, соответственно. Кроме цены, увеличится и время осмотра. Сперва претенедент на права сдаст анализы, а через три дня придет за их результатами. Если ничего предосудительного не найдут, пациента направят на стандартный осмотр. В противном случае направят на более тщательное обследование и беседу с наркологом-психологом.

Жители Ярославля встретили медиков аплодисментами

В Ярославле, где "справка от нарколога" с 22 ноября подорожает с 350 рублей до 4800, в минувшую среду водительская очередь в наркологическую больницу выросла примерно в 15 раз. 21 ноября, возможно, будет побит и этот рекорд. Как сообщили горожане в одном из местных пабликов в соцсетях, в 5:37 утра в очереди было записано уже больше 100 человек.

По словам главврача Ярославской областной клинической наркологической больницы Александра Волкова, обычно в день за медосвидетельствованием обращаются около ста водителей и кандидатов в водители. В минувший вторник обратившихся было уже 700, а 21 ноября - полторы тысячи.

Чтобы справиться с потоком, в областной наркологической больнице продлили время приема до 20:00, но по сути - и до 21 часа, открыли дополнительные кабинеты и привлекли врачей "с другого функционала". Так же организована работа в центральных районных больницах региона.

- Привлекли всех, кого только можно, - говорит Александр Волков.

Со слов главного ярославского нарколога, люди в очереди относятся к происходящему с пониманием, агрессии нет. В конце дня они даже аплодировали уставшим медикам..

На Урале клиники взяли штурмом

Жители Свердловской и Челябинской областей в соцсетях массово жалуются на огромные очереди в наркологических клиниках.

Напомним, с пятницы для того, чтобы обновить или получить права, автомобилисты будут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера, показывающего алкогольную зависимость. В городах выстроились очереди желающих успеть получить справку по старым правилам.

"С пятницы, чтобы получить справку от нарколога, южноуральца придется платить не 250 рублей, а 5000 рублей! В правительстве объясняют такую стоимость сложными анализами, а получить справку сразу будет невозможно, необходимо ждать несколько дней", - сообщает паблик "Типичный Челябинск".

Возмущенные уральцы в комментариях говорят, что добросовестные водители не обязаны доказывать, что не являются наркоманами. "Кроме справки еще надо скопить на дорожный налог (ежегодно), техосмотр (подорожает), бензин (тоже скакнет), страховка (опять стращают подорожанием). И это все только автомобиль", - сетуют подписчики.

До пяти тысяч подорожает справка и в Екатеринбурге - здесь тоже очереди к наркологу.

"Кроме того, в Свердловской области вообще один аппарат для определения хронического алкоголизма, пишут СМИ. Поэтому в нашем регионе новые цены на справку будут от 5 до 7 тысяч рублей. Ранее средняя стоимость составляла около 2 тысяч", - сообщает паблик "Типичный Екатеринбург".

"Алкоголь принимать не запрещено. Запрещено управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и то при содержании алкоголя в крови больше 0.16 промилле. Каким образом данные анализы смогут предотвратить количество пьяных за рулем, не понимаю. Ну, допустим, я пил месяц, каждый день. Потом не пил месяц, и спокойно сдал анализы, получил справку и снова могу пить спокойно", - недоумевает один из подписчиков сообщества.

Встречаются в соцсетях и мнения "за" нововведение.

"Сегодня 958 рублей, завтра 4000 рублей - вот такое увеличение стоимости медицинской справки ждет тюменцев, желающих получить водительские права. И это только в наркодиспансере, в других учреждениях цены могут быть еще выше", - сообщает паблик "Тюмень".

"И это правильно! - согласен один из его читателей. - Меньше наркоманов и алкоголиков получат права, а то, что стоимость подняли, так это справедливо, работу лаборатории, в которой работают наши жены, сестры, матери и хотят получать достойную зарплату, надо оплачивать. Так что хотим больших зарплат, будьте готовы платить, поскольку сосед тоже хочет хорошую зарплату и он оказывает тебе услуги".

В Новосибирске очередь занимали с ночи

В Новосибирске сотни людей стоят на морозе в очереди за дешевыми справками, а еще сотни обсуждают это в соцсетях. Желающих пройти обследование у психиатра и нарколога, сэкономив шесть тысяч рублей (до 22 ноября эта услуга стоит полторы тысячи рублей, с 22-го подорожает до 7,5), не останавливают даже 25-градусные морозы. Кто-то занял очередь с часу ночи - таким горожане в шутку предлагают справки не давать, ибо "нормальный человек в час ночи в минус 25 в очереди стоять не будет". За полдня талоны только в одном отделении наркологического диспансера получили около 600 человек. Кстати, у новосибирцев есть желание создать петицию и добиться проверки на алкоголизм всех, кто претендует на должности чиновников или депутатов - трезвое управление страной не менее важно, чем управление автомобилем.

В Удмуртии наркодиспансер продлил работу

В Удмуртии республиканский наркологический диспансер продлил работу из-за образовавшихся очередей автомобилистов за медицинскими справками. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- 21 ноября для разгрузки очереди в Республиканском наркологическом диспансере будет продлен режим работы с 8 до 21 часа, а с 22 ноября открывается второй пункт принятия биоматериала на данное исследование в Республиканском центре медицинской профилактики, - говорится в сообщении.

Таким образом, если до 22 ноября этого года автомобилисты могут пройти освидетельствование по прежнему алгоритму, то с 22 ноября комплексное освидетельствование на право управлять транспортом можно будет пройти в одном месте, без посещения наркодиспансера и психиатрической больницы.

- В самое ближайшее время будет решен вопрос о закупке дополнительного оборудования для проведения этих исследований, что также положительно скажется на сроках получения медицинского исследования для получения удостоверения на право управления транспортным средством, - уточнили в пресс-службе правительства Удмуртии.

Кошмар на улице Мосина

Жители Тулы второй день штурмуют областной наркологический диспансер. Сегодня очередь за вожделенной справкой для получения водительских прав выстроилась задолго до его открытия.

С 22 ноября вступают в силу изменения в законодательстве, которые повлекут значительное увеличение стоимости справки. В Туле сегодня цена вопроса 600 рублей, завтра - уже 4500.

Счастливец Владимир, получивший желаемое, рассказал, что первый раз пришел в наркодиспансер вчера днем в обеденный перерыв. По его словам, очередь была более ста человек. Сегодня отпросился с работы и пришел к заветным дверям около 6 часов утра. И он был не первым.

Около 11 часов в холле и коридорах диспансера толпилось почти полсотни человек. И посетители, и сотрудники учреждения добродушием не отличались: все злые, все ругаются по малейшему поводу. Водители говорят, что пару месяцев назад здесь было в редких случаях человека три в очереди.

- Сотрудники оказались явно не готовы к такому наплыву народа, - считает Татьяна, у которой подошел срок замены водительских прав

Комментарий

Главный нарколог Кемеровской области и Сибирского федерального округа Андрей Лопатин:

В наркологическом диспансере Кемерова это сейчас стоит 654 рубля, и в ближайшее время цены не повысятся. Поскольку для исполнения приказа требуются большие финансовые затраты, в том числе, на закупку оборудования для всех спецчреждений области. Конкурсные процедуры еще только объявлены. Ну а в последствии процедура действительно будет стоить в нашем регионе гораздо дороже - около 5,6 тысячи рублей. Поскольку она предусматривает анализ на психоактивные вещества и хронический алкоголизм (по наличию маркера CDT - карбогидрат-дефицитного трансферрина). То есть даже если страдающий зависимостью от спиртного не пьет перед медосмотром месяца три, его зависимость все равно будет выявлена, и разрешение садиться за руль этот человек не получит. Государство возложило на наркологическую службу такую обязанность, считая это одним из инструментов решения стратегической задачи по снижению уровня смертности из-за "пьяных" ДТП до нуля. Мы же стремимся к тому, чтобы водителей-алкоголиков и наркоманов на дорогах не было вообще. А то ведь отношение к управлению транспортным средством у современного обывателя уже почти такое же, как к пользованию, скажем, домашней бытовой техникой. И количество автолюбителей, надо сказать, растет с каждым годом. В 2020-м, по прогнозу ГИБДД, в Кузбассе будет насчитываться 115 тысяч водителей. Между тем, дилетантское управление в нетрезвом виде порой приводит к массовым авариям. Но, кстати, изменение процедуры получения медсправок касается вообще всего транспорта, включая общественный. Не зависимо от того, получает человек права впервые или переоформляет их. Конечно, сама длительность процедуры увеличится, как и нагрузка на медперсонал. Потому в Кемерове медосмотры скоро будут проводиться в более просторном здании.