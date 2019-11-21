Названы регионы, где дешевле всего обходится автомобиль

Такие расчеты в ожидании последнего дня его уплаты за 2018 год (второе декабря 2019 года) сделала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. И определила регионы, где транспортный налог самый низкий и самый высокий.

Выгоднее всего, с точки зрения налоговой нагрузки, содержать авто в Забайкальском крае. Здесь транспортный налог в среднем составляет всего одну тысячу 427 рублей. Чуть больше - в Ингушетии, одну тысячу 478 рублей. На третьем месте - Республика Алтай, одна тысяча 582 рубля. Тыва - на четвертом месте с одной тысячей 600 рублями. На пятом - Республика Крым, одна тысяча 660 рублей.

Во второй половине ТОП-10 самого низкого транспортного налога Удмуртия, Якутия, Омская область, Ставропольский край и Калмыкия. Здесь размер налога колеблется в пределах одной тысячи 670 рублей до одной тысячи 778 рублей.

Что любопытно: Республика Крым вошла вторым лидером в еще один рейтинг - роста транспортного налога. В Крыму он поднялся почти в два раза (лидер - Чукотка, более чем в два раза до двух тысяч рублей).

Чуть не попала в этот рейтинг роста Курская область, поскольку у нее налог вырос на 45,1 процента. Налоговые ставки были повышены до максимальных во всех сегментах авто. Но в конце октября в регионе все-таки изменили налоговые ставки в сторону уменьшения. Для автомобилей с мощностью двигателя до 100 л. с. будет действовать налоговая ставка 15 рублей с одной лошадиной силы (сейчас 25 рублей), сообщили в FinExpertiza. От 100 до 150 л. с. - 30 рублей (сейчас 35 рублей).

Самым затратным (если не считать Москву и Санкт-Петербург) налог оказался, по версии FinExpertiza, в Камчатском крае, четыре тысячи 972 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе, четыре тысячи 909 рублей.

Уже много лет эксперты обсуждают отмену транспортного налога за счет акцизов на топливо, напоминает председатель совета директоров сети FinExpertiza. Елена Трубникова. И тогда владельцы авто будут платить налог не по факту наличия автомобиля, а за непосредственное управление им. Тогда те, кто активно пользуются своими автомобилями а, следовательно, и дорожной инфраструктурой, будут и платить больше.

"Пока, правда, переход к такой модели осложняется тем, что акциз перечисляется в федеральный бюджет, а транспортный налог - в региональный, - говорит Елена Трубникова. - Но я полагаю, что этот вопрос можно решить. Важно понимать и другое. В крупных городах, близких к транспортному коллапсу, где власти пытаются хоть как-то сократить частный автопарк, отмена транспортного налога была бы явно нелогичной, поскольку стала бы еще одним аргументом в пользу приобретения собственного автомобиля".

Подробнее читайте в ближайшем номере "Российской газеты".