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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Во Владивостоке уволили ответственного за уборку снега

Текст: Анна Бондаренко

Мэр Владивостока Олег Гуменюк, проинспектировавший, как очищают город от снега, заявил, что Игорь Стрельников, глава муниципального предприятия, ответственного за уборку улиц, наведение чистоты и содержание в порядке, покидает свой пост, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

По информации управления дорог и благоустройства администрации города, временно исполняющим обязанности руководителя предприятия назначен Роман Симонов.

В Приморье будут корректировать режим работы предприятий в снегопады

Напомним, что во Владивостоке четвертый день ликвидируют последствия снегопада. Как уверяют городские власти, снег убирают с помощью спецтехники и вручную. К уборке также привлекли дополнительные силы коммерческих организаций. Однако, в социальных сетях горожане до сих пор выкладывают фото оледенелых тротуаров, лестниц, межквартальных дорог.

Стихия пришла во Владивосток в ночь на понедельник, сначала пошел снег, затем сильный дождь, после - снова снег. Смешанные осадки прошли на большей территории региона. По данным Примгидромета, во Владивостоке выпало почти полторы месячные нормы осадков. Синоптики прогнозируют, что в субботу в Приморье ожидается дождь, в воскресенье возможен снег и снова похолодание.

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