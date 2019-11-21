Глава Тувы назвал причину обморока российского участника "Детского Евровидения"

Глава Тувы считает, что высокие нагрузки и волнение привели к ухудшению самочувствия юного певца Денберела Ооржака, потерявшего сознание на репетиции "Детского Евровидения" проходящего в Польше. Об этом на свой странице в Facebook написал Шолбан Кара-оол.

- Организаторы сообщают, что сейчас он чувствует себя хорошо. Земляки, будем молиться за нашего ребенка! Он выступит отлично, мы верим! - отмечает Шолбан Кара-оол.

Напомним, 13-летний Денберел Ооржак представляет Россию в финале "Детского Евровидения-2019" проходящем в польском городе Гливицы. Планировалось, что дуэтом вместе с Татьяной Меженцевой они исполнят песню A time for us. Как сообщили на сайте правительства региона, 20 ноября во время первой репетиции Денберел прямо на сцене потерял сознание, после чего его госпитализировали.