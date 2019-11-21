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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Глава Тувы назвал причину обморока российского участника "Детского Евровидения"

Текст: Дмитрий Мальков
Фото: Instagram.com/denberel_oorzhak Фото: Instagram.com/denberel_oorzhak
Фото: Instagram.com/denberel_oorzhak

Глава Тувы считает, что высокие нагрузки и волнение привели к ухудшению самочувствия юного певца Денберела Ооржака, потерявшего сознание на репетиции "Детского Евровидения" проходящего в Польше. Об этом на свой странице в Facebook написал Шолбан Кара-оол.

Фото: instagram.com/buzova86
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- Организаторы сообщают, что сейчас он чувствует себя хорошо. Земляки, будем молиться за нашего ребенка! Он выступит отлично, мы верим! - отмечает Шолбан Кара-оол.

Напомним, 13-летний Денберел Ооржак представляет Россию в финале "Детского Евровидения-2019" проходящем в польском городе Гливицы. Планировалось, что дуэтом вместе с Татьяной Меженцевой они исполнят песню A time for us. Как сообщили на сайте правительства региона, 20 ноября во время первой репетиции Денберел прямо на сцене потерял сознание, после чего его госпитализировали.

Культура Музыка Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Тыва
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