Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин предупредил глав нескольких сибирских регионов о высоком риске наступления мусорного коллапса. "РГ" выяснила, где реформа обращения с ТКО привела к громким скандалам.

Новосибирцам обещают, что коллапса в ближайшие месяцы не будет. Но будут скандалы. Фото: Татьяна Кравченко

Томск: Бросить некуда

В Томской области старт "мусорной" реформы действительно начался с коллапса. Проблемы с вывозом отходов в областном центре и Томском районе начались с июля этого года, после того как к работе приступил новый региональный оператор - муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство". Оставшиеся не у дел компании вывезли с контейнерных площадок более

1 200 емкостей для складирования мусора. Регоператор, не имеющий своего контейнерного парка, оказался не готов к такому повороту событий.

Буквально за неделю Томск погряз в коммунальных отходах. Руководству города и области пришлось извиняться перед томичами за доставленные неудобства. Губернатор региона Сергей Жвачкин отправил в отставку начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура. От должности был также освобожден руководитель "Спецавтохозяйства" Алексей Скулкин.

В городе создали штаб по ликвидации мусорного коллапса. На борьбу с уличными свалками бросили студенческие отряды. Региональный оператор, все городские коммунальные службы и сотрудники администрации несколько недель работали в круглосуточном режиме. Более тысячи новых контейнеров для мусора изготовили в томских колониях силами осужденных.

В пресс-службе правительства Томской области корреспонденту "РГ" сообщили, что ситуацию удалось стабилизировать.

Однако на днях в городе разгорелся новый скандал. Руководство "Спецавтохозяйства" потребовало от компаний, занимающихся сбором вторсырья, прекратить свою деятельность, так как по закону заниматься вывозом и сортировкой твердых коммунальных отходов сегодня может только региональный оператор и его подрядчики.

В итоге 280 сеток "Чистого мира" и "Планеты без мусора", куда томичи выбрасывали пластик, полиэтилен, металл и стекло, регоператор вывез на собственный склад. Взамен в городе установили 300 евроконтейнеров для раздельного сбора ТКО. Впрочем, у "Спецавтохозяйства" и его субподрядчиков оказалось недостаточно сил для организации раздельного сбора мусора. Томичи вновь стали сетовать на заваленные отходами площадки. А региональный оператор и частники забросали правоохранительные органы встречными жалобами.

"Мы в течение четырех лет приучали томичей к раздельному сбору мусора и перерабатывали тонны отходов. Разве это справедливо? - возмущаются представители компании "Чистый мир". - Мы хотим лишь обслуживать небольшое количество наших сеток, но делать это качественно и регулярно, чтобы люди были уверены, что все отходы действительно перерабатываются".

В споре хозяйствующих субъектов вновь приходится разбираться чиновникам. Как сообщили корреспонденту "РГ" в мэрии Томска, администрация обязала регионального оператора вернуть общественным организациям сетки для сбора мусора.

- Если компания "Чистый мир" намерена работать в этом направлении, ей необходимо обратиться в областной департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды для включения в территориальную схему. Кроме того, ей нужно получить лицензию, - подчеркнул начальник департамента Сергей Аушев. - В свою очередь, мы понимаем, какой большой вклад компания внесла в развитие экологической культуры томичей, и предлагаем ей продолжить эту работу, разместив емкости для раздельного сбора мусора у школ и детских садов.

Алтай: Противостояние

Алтайский край попал в черный список неслучайно. Буквально накануне заявления Дмитрия Кобылкина во втором по величине городе региона Бийске власти экстренно устраняли последствия очередного мусорного кризиса. Из-за того, что регоператор вовремя не вывозил отходы с контейнерных площадок, их пришлось очищать в режиме ЧС.

В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края корреспонденту "РГ" пояснили, что наладить бесперебойный вывоз ТКО сегодня "не представляется возможным из-за целого ряда проблем".

Среди них - несовершенство нормативной базы, противостояние хозяйствующих субъектов, работающих в сфере обращения с отходами, негативное отношение населения к новой системе, особенно на сельских территориях, где раньше вывоза мусора вообще не было. Не меньшей проблемой является и нехватка в городах и селах контейнерных площадок. Их должны создавать муниципальные власти или управляющие компании вместе с собственниками жилья, но денег на такие расходы в местных бюджетах нет. В этом году из средств краевого бюджета на эти цели направили восемьдесят миллионов рублей, правда, сумму поделили между 59 сельскими районами и двумя городами - Славгородом и Яровое, так что в среднем вышло по 1,3 миллиона. А по оценке экспертов ОНФ, каждому району на организацию контейнерных площадок нужно около двадцати миллионов рублей.

Ярким примером противостояния компаний, работающих на мусорном рынке, в минстрое назвали ситуацию в Бийске, которая уже не первый раз обостряется на почве конфликта между регоператором и владельцем полигона ТКО. "Полигон до сих пор не оборудован весовым хозяйством, поэтому его владелец и регоператор не могут договориться об объемах ввозимых сюда отходов и оплаты этих услуг. В результате регоператор накопил долги, а полигон ограничил ввоз мусора. Стороны пытаются урегулировать этот конфликт в арбитражном суде. Проверку их деятельности проводит прокуратура. Сейчас ситуация в наукограде стабилизировалась: мусор вывозят по графику, ограничение на полигоне снято", - пояснили в ведомстве.

Несмотря на трудности, в целом ситуацию с обращением с ТКО в Алтайском крае в региональном минстрое оценивают как удовлетворительную. В регионе сбор мусора организован во всех городах и 504 крупных сельских муниципалитетах. Там, где сбора мусора нет, плату за эту услугу не берут.

По мнению министра строительства и ЖКХ края Ивана Гилева, выстраивание новой системы обращения отходов во многом зависит от эффективности взаимодействия всех участников процесса. "За организацию вывоза, обработки и захоронения отходов отвечает регоператор, а если он не исполняет свои обязанности, то соглашение с ним может быть расторгнуто. Но и у муниципальных властей также есть обязанности, которые они должны выполнять - прежде всего по организации и содержанию контейнерных площадок. Поэтому нужно выстраивать системную работу всех ответственных за обращение отходов", - подчеркнул Иван Гилев.

- Мы с самого начала реформирования системы обращения с ТКО призывали всех участников работать в "единой упряжке", - продолжает тему глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк. - Но сделать это сложно, поскольку четких разграничений полномочий до сих пор нет. Противостояние же связано с тем, что в городах и некоторых сельских районах существовал отлаженный бизнес, но всю систему пришлось перестраивать.

По словам Сергея Войтюка, есть и системные проблемы, которые следует решать на федеральном уровне. "На наш взгляд, нужно вводить целевое использование платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) - это реальный источник финансирования "мусорной" реформы, ведь сейчас прямых федеральных инвестиций не предусмотрено. Тогда муниципалитеты и региональная власть могли бы направлять эти средства на организацию контейнерных площадок, сортировочных и перерабатывающих линий. А так расходы придется включать в тарифы, рост которых ограничен", - отмечает эксперт.

Непростая ситуация с вывозом мусора и в Республике Алтай. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за десять месяцев здесь ликвидировали свыше 3,5 тысячи несанкционированных свалок, муниципалитетам выдали более 12 тысяч предписаний на устранение антисанитарии.

"Во многих муниципалитетах остаются нерешенными проблемы организации сбора, утилизации и вывоза бытовых отходов, содержания полигонов ТКО, - пояснили в ведомстве. - У нас по-прежнему много жалоб от населения на несвоевременный вывоз, переполненные контейнеры и скопление мусора на контейнерных площадках".

Особенно много нареканий на работу регоператора, который обслуживает "северную" зону республики с самыми густонаселенными муниципалитетами - городом Горно-Алтайском и четырьмя близлежащими районами. Здесь проживает почти шестьдесят процентов населения республики, при этом компания-регоператор - новичок на мусорном рынке, в отличие от двух других, которые давно работают в этой сфере.

Специфика горного региона еще и в том, что во многих селах в разгар туристического сезона отдыхающих бывает в несколько раз больше, чем местных жителей. А нормы накопления мусора на них не рассчитаны.

Новосибирск: Разбираться будет суд

Конфликт между регоператором и компаниями-перевозчиками в Новосибирской области длится уже несколько месяцев. Предприниматели заявляют об огромных долгах регоператора за вывоз мусора, первые иски направлены в арбитражный суд. Лишить компанию статуса регоператора - такое предложение направили губернатору Андрею Травникову члены строительного комитета регионального заксобрания.

"Коллапса в ближайшие полтора месяца не будет. Но будут скандалы", - пообещал корреспонденту "РГ" Владимир Булычев, руководитель группы новосибирских транспортных компаний, которые занимаются вывозом мусора по договору с региональным оператором.

По словам предпринимателя, перевозчики не прекратят работу до 1 января будущего года, несмотря на огромные долги перед ними (их общая сумма стала предметом долгих споров, но речь в любом случае идет о сотнях миллионов руб-лей). "С нами не расплачиваются, и формально мы могли бы остановить вывоз мусора, - отметил Владимир Булычев. - Но, во-первых, нам жаль город, где мы живем и работаем, а во-вторых - в коллапсе обвинят все равно нас, а не должника".

Так что до 1 января спокойствие горожанам гарантировано, а что будет позже - большой вопрос. Кто знает, возможно, рег-оператор привлечет в Новосибирск иногородних перевозчиков. "А мы уйдем и заберем контейнеры", - говорит Владимир Булычев. "Если честно, я такого беспредела в Новосибирске не видел никогда, - признает он. - Недавно нам прислали корректировочные акты приема услуг - в январе, феврале и марте объемы и оплату регоператор в одностороннем порядке срезал вдвое. Якобы в связи с большим количеством выявленных нарушений в нашей работе. И обсуждать собственные действия региональный оператор с нами не собирается. Для москвичей мы как были папуасами, так и остались - слышал я о таком стереотипе".