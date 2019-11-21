Лук, чеснок и сало: Чем разнообразили рацион сибирских военных

В связи с надвигающимися морозами военнослужащие в Сибири принимают дополнительные меры безопасности.

По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах температура воздуха может опуститься ниже 30 градусов.

- На время морозов будут сокращены работы, связанные с длительным пребыванием на открытом воздухе, - сообщил "РГ" представитель пресс-службы ЦВО Николай Беркалов. - На полевых объектах и в парках боевых машин развернуты пункты обогрева. Для военнослужащих организована выдача сала, чеснока, хлеба, лука и горячего чая.

Часовым выдали максимально утепленную одежду - тулупы, валенки, меховые рукавицы и балаклавы.

Время службы в караулах по охране военных объектов сокращено до одного часа вместо двух.