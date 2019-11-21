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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Видео: Раскрыта тайна гигантского скопления моржей на Ямале

Текст: Татьяна Воробьева

Ученые назвали наиболее вероятную причину огромного скопления моржей на Ямале: на берег полуострова вышло несколько сотен животных - для атлантического малочисленного подвида это нетипичное лежбище. Ластоногих привлекла хорошая кормовая база: один из основных пищевых объектов моржа - двустворчатый моллюск, его ракушки обнаружили тут же на берегу.

Напомним, в конце октября небывалое по численности стадо краснокнижных животных заметили на мысе Харасавэй. Ранее считалось, что в этом районе возможны единичные и кратковременные выходы моржей на берег, но никак не постоянные лежбища.

Фото: iStock
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"Были проведены учеты с воздуха с использованием квадрокоптера, которые достоверно подтвердили, что на лежбище отдыхает более тысячи моржей. Особую значимость ему придает и то, что помимо взрослых животных здесь отдыхают самки с детенышами разного возраста", - сообщал Научно-экспедиционного центра по исследованию морских млекопитающих.

Был организован вылет ученых на место скопления животных, там они пометили передатчиками двух из них.

"Мы метили моржей в Печорском море, море Лаптевых, в Восточно-Сибирском море, на острове Войгач и Земле Франца-Иосифа. Животные, которых мы пометили на Ямале, ведут себя не так как все остальные. Обычно моржи находятся на лежбище два-три дня, потом уплывают на новое место. Но на побережье Байдарацкой губы им, видимо, было настолько хорошо, что они не уходили. Держались на глубинах не более 20 метров, освоили около 200 километров берега", - цитирует пресс-служба правительства Ямала гендиректора центра "Морские млекопитающие" Андрея Болтунова.

Сначала исследователи предположили, что ямальские моржи приплыли из Печорского моря, но при ближайшем рассмотрении особи оказались больше похожи на обитателей моря Лаптевых. По мнению Андрея Болтунова, возможно, это начало процесса формирования нового лежбища.

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