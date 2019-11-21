Рестайлинговая Lada 4x4: новое фото салона

В Cети появился новый снимок интерьера обновлённой Lada 4x4. Теперь можно подробно рассмотреть оригинальный салон внедорожника.

Рестайлинговая Lada 4х4 получит свежий дизайн экстерьера и полностью новый интерьер. По технической части изменения не ожидаются.

Внешне модель станет выделяться новыми бамперами со встроенными спереди штатными "противотуманками", но при этом детали кузова, фары и фонари останутся прежними.

В салоне появится новая передняя панель, комбинация приборов (схожа с Granta FL), центральный тоннель, сиденья другой формы с подголовниками заднего дивана, формованный потолок с плафоном и системой ЭРА-ГЛОНАСС. На крыше будет встроена штатная антенна, также установят уплотнители нового образца, современный кондиционер и изменится непосредственно конструкция отопителя.

Напомним, ежедневно, начиная с 18 ноября, с конвейера российского автогиганта сходит по шесть экземпляров Lada 4x4 FL (Facelift). Полноценная серийная сборка стартует в конце ноября или в начале декабря. Реализация новинки должна начаться в январе-феврале 2020 года.

Отметим, что новое поколение Lada 4x4 с рабочим названием New Generation встанет на конвейер АвтоВАЗа не раньше 2021-2022 гг. Кроссовер повышенной проходимости Lada 4x4 построят на платформе Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi - Global Access (эволюция B0). В то же время срок производства классической Lada 4x4 продлён вплоть до 2026 года.