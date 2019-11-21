Видео: ракету-корабль Starship Илона Маска разорвало на испытаниях

Во время испытаний на герметичность первый полноразмерный прототип ракеты-корабля Starship лопнул, у него оторвало верхнюю часть. Об этом сообщает портал Space.com.

Испытания проходили на площадке неподалеку от Бока-Чика в Южном Техасе. Глава компании SpaceX Илон Маск сообщил, что разработка сосредоточится на поиске более совершенных прототипов, а не на ремонте и повторном испытании лопнувшей ракеты Starship Mk1.

Результат испытаний Маск признал "не совсем неожиданным" и пояснил, что ранее было принято решение не использовать этот тестовый аппарат для полетов. Команда SpaceX сосредоточится теперь на сборке Mk3.

Напомним, презентованный в конце сентября корабль Starship должен был быть выведен на околоземную орбиту в этом году, как утверждал сам Илон Маск. Тогда в своем твиттере компания SpaceX заявила, что эта многоразовая ракета - самая мощная в истории, в будущем она сможет доставлять людей на Луну, Марс и дальше.