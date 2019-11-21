Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо

Бывшего чиновника российского министерства культуры Бориса Мазо выдадут России. Такое решение принял земельный суд Вены по уголовным делам, сообщает "Интерфакс".

Судебные органы информировали, что решение было принято 15 октября 2019 года. Адвокаты обжаловали решение судебной инстанции. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в Россию назначено 7 января 2020 года. Российская сторона будет уведомлена об окончательном вердикте. Кроме того сообщается, что экстрадицию Мазо запросила также Испания, но решение по запросу "пока не принято". Бывшая жена и сын россиянина были арестованы испанскими властями, но затем отпущены.

Напомним, Борис Мазо был задержан 7 ноября в Австрии. Основанием стало дело, возбужденное полицейским отделом по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в Испании весной этого года. Он подозревается в махинациях с недвижимостью. В сентябре 2019 года стало известно о том, что ряд чиновников Минкульта РФ подозревают в хищениях, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства. Предположительно, в 2015-2016 году при строительстве объектов Эрмитажа было похищено 800 миллионов рублей. Между тем Мазо попросил в Австрии убежища, утверждая, что его преследуют по политическим мотивам.