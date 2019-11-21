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Рубрика: В мире

Суд Вены разрешил выдать России экс-чиновника Мазо

Текст: Александр Саможнев

Бывшего чиновника российского министерства культуры Бориса Мазо выдадут России. Такое решение принял земельный суд Вены по уголовным делам, сообщает "Интерфакс".

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Испания рассекретила уголовное дело экс-чиновника Минкультуры РФ

Судебные органы информировали, что решение было принято 15 октября 2019 года. Адвокаты обжаловали решение судебной инстанции. Рассмотрение жалобы на экстрадицию Мазо в Россию назначено 7 января 2020 года. Российская сторона будет уведомлена об окончательном вердикте. Кроме того сообщается, что экстрадицию Мазо запросила также Испания, но решение по запросу "пока не принято". Бывшая жена и сын россиянина были арестованы испанскими властями, но затем отпущены.

Напомним, Борис Мазо был задержан 7 ноября в Австрии. Основанием стало дело, возбужденное полицейским отделом по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями в Испании весной этого года. Он подозревается в махинациях с недвижимостью. В сентябре 2019 года стало известно о том, что ряд чиновников Минкульта РФ подозревают в хищениях, одним из фигурантов дела стал Борис Мазо, занимавший пост директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики ведомства. Предположительно, в 2015-2016 году при строительстве объектов Эрмитажа было похищено 800 миллионов рублей. Между тем Мазо попросил в Австрии убежища, утверждая, что его преследуют по политическим мотивам.

В мире Европа Австрия
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