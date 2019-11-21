Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на товары КНР

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность освобождения корпорации Apple от таможенных пошлин на товары из Китая. По данным Белого дома, об этом американский лидер заявил после посещения принадлежащего компании предприятия по сборке компьютеров в городе Остин (штат Техас).

Вместе с Трампом здесь присутствовал и гендиректор Apple Тим Кук. На вопрос журналистов об освобождения корпорации от пошлин, глава Белого дома заявил, что такая возможность сейчас рассматривается. По словам Трампа, необходимо относиться к Apple примерно так же, как к Samsung, пишет ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Apple наняла одного из ближайших союзников Трампа в лоббистских кругах Вашингтона Джеффри Миллера для того, чтобы продукты компании не попали в новый список товаров, ввоз которых из Китая будет облагаться повышенными пошлинами в случае, если Вашингтон и Пекин не придут к торговому соглашению.

Напомним, в августе Трамп призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. До этого у президента США состоялся личный разговор с Тимом Куком, который объяснил, что вводимые в США новые пошлины на товары, произведенные в Китае американскими компаниями, дадут конкурентное преимущество главному сопернику - южнокорейской компании Samsung. "Мне кажется, он привел очень убедительный аргумент, я обдумаю его", - пообещал Трамп после этого разговора.