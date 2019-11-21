Новости

Моралес вернется в Боливию при гарантии безопасности 03:39
Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР 03:34
Google ужесточит правила размещения политической рекламы 03:31
Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на товары КНР 02:59
В Ливии армия Хафтара сбила итальянский беспилотник 02:52
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти 02:50
Финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции 02:31
Президент откроет движение по первым Московским центральным диаметрам 02:16
Трамп призвал конгресс прекратить "охоту на ведьм" 02:10
Белый дом: Показания посла США в ЕС подтвердили невиновность Трампа 01:55
В Сирии пять человек погибли при атаке турецких беспилотников 01:29
При взрыве на складе пиротехники на Сицилии погибли 4 человека 00:47
В Киеве медики зафиксировали девять случаев малярии 00:31
УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге 00:20
Жилой квартал Алеппо подвергся обстрелам боевиков 00:18
Кандидатуру Салливана на пост посла в РФ поддержал комитет Сената США 00:15
На Кубани найденная в выгребной яме девочка попала в реанимацию 20.11.2019
В РЖД рассказали, как будет выглядеть обновленный "Сапсан" 20.11.2019
Посольство РФ: Эстония в 2014 г отказалась от территориальных претензий 20.11.2019
Бельгийский футболист Де Брейне раскритиковал систему жеребьевки ЧЕ-2020 20.11.2019
Итальянский журнал сообщил о том, что Криштиану Роналду женился 20.11.2019
Собака четыре раза "диагностировала" рак у своей хозяйки 20.11.2019
В прямом эфире у Соловьева украинский эксперт ударил американца 20.11.2019
МВФ рекомендовал России инвестировать резервы в зарубежные активы 20.11.2019
Российскому участнику "Детского Евровидения" стало плохо в Польше 20.11.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
У нас в гостях - заммэра Москвы Марат Хуснуллин
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
В России стартовала кампания по сбору средств в поддержку Венеции
21.11.2019 02:59
Рубрика: В мире

Трамп заявил о возможности освобождения Apple от пошлин на товары КНР

Фото: AP Photo/ Evan Vucci Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Фото: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп обдумывает возможность освобождения корпорации Apple от таможенных пошлин на товары из Китая. По данным Белого дома, об этом американский лидер заявил после посещения принадлежащего компании предприятия по сборке компьютеров в городе Остин (штат Техас).

Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами при срыве торговой сделки

Вместе с Трампом здесь присутствовал и гендиректор Apple Тим Кук. На вопрос журналистов об освобождения корпорации от пошлин, глава Белого дома заявил, что такая возможность сейчас рассматривается. По словам Трампа, необходимо относиться к Apple примерно так же, как к Samsung, пишет ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщал, что Apple наняла одного из ближайших союзников Трампа в лоббистских кругах Вашингтона Джеффри Миллера для того, чтобы продукты компании не попали в новый список товаров, ввоз которых из Китая будет облагаться повышенными пошлинами в случае, если Вашингтон и Пекин не придут к торговому соглашению.

Напомним, в августе Трамп призвал корпорацию Apple перенести свое производство из Китая. До этого у президента США состоялся личный разговор с Тимом Куком, который объяснил, что вводимые в США новые пошлины на товары, произведенные в Китае американскими компаниями, дадут конкурентное преимущество главному сопернику - южнокорейской компании Samsung. "Мне кажется, он привел очень убедительный аргумент, я обдумаю его", - пообещал Трамп после этого разговора.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Экономика Бизнес Крупные компании Компании Информационные технологии Apple
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин развеял миф о российской угрозе
МИД РФ видит в израильских ударах по Сирии рост конфликтного потенциала
Для водителей могут ввести внеочередной медосмотр
В Ростове обезвредили силовика, взявшего в заложники свою жену
Комитет Госдумы не поддержал инициативу о возвращении смертной казни