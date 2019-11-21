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Рубрика: Спорт

УЕФА открыл дело против сборной Бельгии после матча в Санкт-Петербурге

Текст: Максим Домчев

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Королевской бельгийской футбольной ассоциации по итогам матча сборных России и Бельгии (1:4), который прошел 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Фото: Михаил Синицын / РГ
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, бельгийская сторона обвиняется по двум эпизодам. В первом случае представители УЕФА обратили внимание на то, что вышедший на замену в перерыве матча защитник Дедрик Боята появился на поле в футболке своего партнера по команде - нападающего Миши Батшуайи.

Боята отыграл 10 минут, и лишь после этого официальные лица матча обратили внимание на несоответствие футболки и футболиста. В итоге игрок переоделся и продолжил встречу.

Во втором случае сборная Бельгии поздно вышла на матч, нарушив один из пунктов регламента соревнований. Решение дисциплинарного комитета УЕФА по этим двум инцидентам будет вынесено 12 декабря.

По всей видимости, Королевскую бельгийскую футбольную ассоциацию ожидает денежный штраф.

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