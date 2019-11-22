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22.11.2019 13:45
Рубрика: Происшествия

ГВП: Зафиксирован рост случаев избиения командирами подчиненных

Текст: Иван Петров
Рост преступлений насильственного характера со стороны командиров в отношении своих подчиненных зафиксировала Главная военная прокуратура (ГВП). По данным надзорного ведомства, в 2019 году от действий своих командиров пострадали уже более 100 военнослужащих.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"В текущем году при общей стабилизации уровня преступности в войсках наблюдается рост количества противоправных деяний, связанных с применением насилия в воинских коллективах, посягательств на военное имущество, бюджетные средства", - цитирует "Интерфакс" заместителя главного военного прокурора Сергея Скребца.

Насильственные преступления в войсках, по его словам, зачастую обусловлены невыполнением младшими и старшими командирами базовых требований общевоинских уставов. "Как показывает практика, поддержание управляемости подразделений с помощью кулаков со стороны этой категории командиров еще не изжито. В текущем году пострадали более 100 подчиненных. При этом большинство правонарушителей объясняют свои действия якобы недостаточностью уставных полномочий по поддержанию правопорядка в подразделениях", - отметил представитель ГВП, выступая в пятницу в Совете Федерации.

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Но в действительности одной из причин насилия, по словам Сергея Скребца, является отсутствие твердых навыков работы с подчиненными, которые в том числе "обусловлены недостатком профессиональной подготовки курсантов военных училищ".

Самый громкий случай, возможно, связанный с неуставными взаимоотношениями в воинском коллективе произошел 25 октября в воинской части, дислоцированной в Забайкальском крае. Там срочник Рамиль Шамсутдинов после караула убил восемь своих сослуживцев и ранил еще двух. В Минобороны заявляли, что убийство могло произойти на почве нервного срыва.

"Прокурорская проверка по Забайкалью идет, мы не можем оглашать предварительные результаты, потому что это против правил. В течение ближайших пары недель закончим все", - заявил сегодня заместитель главного военного прокурора России Сергей Скребец.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Главная военная прокуратура
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