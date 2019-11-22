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22.11.2019 13:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Твери завели дело из-за смерти врача, которой коллеги не оказали помощь

Текст: Элина Труханова (Тверь)

В Твери возбуждено уголовное дело после смерти врача, которому коллеги не оказали необходимую медицинскую помощь.

Фото: iStock
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По информации следственного управления СК РФ по Тверской области, вечером 30 октября находившаяся дома 46-летняя женщина, работавшая врачом лечебной физкультуры в городской клинической больнице № 6, почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. Пациентку доставили в указанную больницу, где ее осмотрел дежурный врач. Однако доктор не нашел оснований для экстренной госпитализации коллеги в стационар и отпустил ее домой.

Тем временем женщине становилось все хуже. Вечером того же дня ее родственники снова вызвали скорую, но медики опять оставили больную дома. Когда же рано утром 31 октября близкие женщины вызвали бригаду скорой помощи в третий раз, приехавшие врачи лишь констатировали смерть пациентки. Вскрытие показало, что причиной смерти врача стало острое сердечное заболевание.

- Московский межрайонный следственный отдел Твери регионального СК РФ провел по указанному факту доследственную проверку, по итогам которой возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - рассказала официальный представитель ведомства Софья Ткаченко.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Тверь Халатность врачей
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