В Ростове суд арестовал следователя, взявшего в заложники свою жену

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца сотрудника Следственного комитета региона, который захватил и несколько часов незаконно удерживал свою беременную супругу.

Как сообщает ТАСС, подозреваемый арестован до 19 января. В отношении офицера СК будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 20 ноября в по телефону "02" в полицию поступило сообщение о семейном скандале в одной из многоэтажек на улице Красноармейской. Узнав о прибытии полицейских, хозяин квартиры взял в заложники находившуюся на восьмом месяце беременности супругу.

Наряд полиции вызвал подкрепление, и территория была оцеплена, а движение в центре города перекрыто. После переговоров, продолжавшихся три часа, мужчина сдался спецназу.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, причины инцидента уточняются.