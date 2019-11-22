В Ростове суд арестовал следователя, взявшего в заложники свою жену

Новости

На Урале полицейский застрелил мужчину, пытавшегося завладеть его оружием 14:20
67-летнего Микки Рурка уличили в романе с очередной юной россиянкой 14:15
В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело 14:11
Болгарин создал робота-гуманоида из бытовой электроники 13:58
В Бразилии закрыли популярные у туристов пляжи из-за разлива нефти 13:43
Врач назвала продукты с лечебными свойствами 13:35
Назван простой способ снизить смертность от рака молочной железы 13:25
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде 13:09
Умер актер из "Дома 1000 трупов" Майкл Джей Поллард 13:09
Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска 13:03
"Невидимые" композиты для Су-57 будут выпускать под Калугой 12:59
Названа причина ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье 12:40
ВМФ России предложили пластиковые катера 12:29
На муниципальных выборах в Гонконге зафиксирована рекордная явка 12:18
Путин поздравил Кустурицу с днем рождения 12:18
В России начат выпуск съедобного оружия 12:08
В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет 11:55
В Египте нашли мумифицированный древний зоопарк 11:34
ЛНР заявила о новой технике ВСУ у линии соприкосновения 11:33
В Башкирии рыбаки вытащили двух провалившихся под лед лосей 11:27
Под Анапой ликвидировали крупный природный пожар 10:52
Британский журнал показал Украину без Крыма 10:18
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно 09:38
Ученые рассказали, как можно повысить самооценку у женщин 09:33
Глава МИД КНР: США являются крупнейшим источником нестабильности в мире 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
22.11.2019 17:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростове суд арестовал следователя, взявшего в заложники свою жену

Текст: Николай Грищенко

В Ростове-на-Дону Ленинский районный суд арестовал на два месяца сотрудника Следственного комитета региона, который захватил и несколько часов незаконно удерживал свою беременную супругу.

Фото: iStock
Пермского депутата будут судить за инсценировку своего убийства

Как сообщает ТАСС, подозреваемый арестован до 19 января. В отношении офицера СК будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 20 ноября в по телефону "02" в полицию поступило сообщение о семейном скандале в одной из многоэтажек на улице Красноармейской. Узнав о прибытии полицейских, хозяин квартиры взял в заложники находившуюся на восьмом месяце беременности супругу.

Наряд полиции вызвал подкрепление, и территория была оцеплена, а движение в центре города перекрыто. После переговоров, продолжавшихся три часа, мужчина сдался спецназу.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, причины инцидента уточняются.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело
В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет
Пушков ответил на заявление директора Ротару о заказной травле артистки
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде
Британский журнал показал Украину без Крыма