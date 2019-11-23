СМИ сообщили о новой системе наблюдения за автомобилями в ЦФО

В Центральной России будет создана централизованная система наблюдения за транспортными потоками, сообщает "Коммерсант". Она позволит отслеживать перемещения 16 миллионов автомобилей.

Идея в том, чтобы объединить все комплексы видеофиксации. Новый программный комплекс позволит в онлайн-режиме мониторить, куда и откуда едут автомобили. По мысли заказчиков, эта система значительно повысит безопасность: преступники будут знать, что скрыться на машине станет почти невозможно.

Эксперты Ъ лишь рекомендуют следить за сохранностью данных о перемещениях водителей, а в целом положительно отозвались о нововведении.