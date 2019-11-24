Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на Байдена

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть компрометирующие материалы на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена. Эта информация будет предана огласке в случае "исчезновения" адвоката.

Речь идет о документах, касающихся тех лет, когда семья Байденов извлекала финансовую выгоду из служебного положения, пишет РИА Новости. "Если я исчезну, они незамедлительно появятся…" - написал Джулиани в Twitter.

Напомним, демократы подозревают, что американский президент задержал военную помощь Украине и требовал в ответ на ее размораживание провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера, который работал в украинской компании Burisma. Демократы не исключают, что Джулиани мог играть активную роль в этом деле.

На днях республиканцы предложили вызвать для дачи показаний в рамках импичмента Хантера Байдена. Однако эта инициатива была отклонена спецкомитетом по разведке Палаты представителей конгресса США. Демократы, обладающие большинством в комитете, единогласно проголосовали против.