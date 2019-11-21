Демократы запретили вызывать сына Байдена на слушания по импичменту

Республиканцы предложили вызвать для дачи показаний на слушаниях по импичменту президента Дональда Трампа Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена, а также сотрудника разведслужб, подавшего жалобу на телефонный разговор лидеров США и Украины.

Эта инициатива была отклонена спецкомитетом по разведке Палаты представителей конгресса США. Демократы, обладающие большинством в комитете, единогласно проголосовали против, пишет ТАСС.

Напомним, Соединенные Штаты сотрясает скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на ее содержание стала поводом для начала процедуры импичмента.

Демократы обвинили хозяина Белого дома в давлении на лидера другой страны. Якобы Трамп попросил Зеленского инициировать разбирательство в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в совет директоров одной из крупнейших частных газовых компаний Украины.