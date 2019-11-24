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24.11.2019 07:16
Рубрика: Общество

Экологи назвали 12 самых загрязненных пестицидами продуктов

Текст: Алексей Иванов

Исследователи из Environmental Working Group (EWG, американская некоммерческая организация, занимающаяся изучением вопросов загрязнения сельскохозяйственных культур, воды, косметики и т.д.) составили список из 12 продуктов питания, которые наиболее загрязнены пестицидами.

Фото: iStock
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Как сообщает портал Food.news, наибольшую тревогу вызывают фрукты и овощи, не имеющие твердой кожуры, которая могла бы препятствовать попаданию загрязняющих веществ внутрь.

В список EWG вошли: клубника, шпинат, листовая капуста (кале), нектарины, яблоки, виноград, персики, черешня, груши, помидоры, сельдерей, картофель.

Свои выводы экологи делают на основе данных об изучении химического состава продуктов питания, публикуемых министерством сельского хозяйства США. Поэтому для России список может быть иным. Также полученные результаты не означают, что от употребления яблок или картофеля нужно срочно отказаться. А вот более тщательно мыть их не повредит. Как уже писала "РГ", наиболее эффективно пестициды с поверхности овощей и фруктов удаляет раствор обычной пищевой соды.

Также EWG составила список 15 продуктов, где остатков пестицидов нашли меньше всего: авокадо, кукуруза, ананасы, горошек, лук, папайя, баклажаны, спаржа, киви, белокочанная капуста, цветная капуста, дыня канталупа, брокколи, грибы, дыня.

Общество Здоровье Общество Экология Медицина и здоровое питание
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