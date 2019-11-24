На муниципальных выборах в Гонконге зафиксирована рекордная явка

В Гонконге 24 ноября проходят выборы депутатов районных советов. В городе открыты более 600 избирательных участков, которые закроются в 22:30 (17:30 мск). Всего должны быть избраны 452 из 479 депутатов. Голосующим предстоит выбрать их из 1090 кандидатов. До сих пор порядка 75 мест в районных советах занимали представители проправительственных партий.

Выборы, согласно информации местных властей, проходят без эксцессов и при рекордной явке, на 11:00 мск времени уже проголосовали 1,7 миллиона человек из 4,1 миллиона зарегистрированных избирателей. Перед одним из участков даже выстроилась очередь из 400 человек.

Для обеспечения безопасности задействован практически весь состав полиции Гонконга, это 31 тысяча сотрудников. Большинство из них облачены в спецснаряжение.

Поскольку за последние пять дней беспорядков в Гонконге практически не было, не считая затянувшегося штурма Политехнического университета, власти анклава сочли возможным провести выборы в ранее намеченные сроки, хотя до того рассматривали возможность их переноса.

Как считают наблюдатели, нынешние выборы покажут, каковы настроения в обществе. При этом маловероятно, что большинство окажется у оппозиционных партий, поскольку многие жители Гонконга устали от продолжающихся пять месяцев беспорядков, плюс значительная часть бизнеса и профсоюзов поддерживает проправительственные партии.

Хотя депутаты районных советов занимаются преимущественно хозяйственными вопросами, однако они занимают около 10 процентов мест в коллегии выборщиков - органе, избирающем главу администрации Гонконга.