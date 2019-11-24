Новости

На Урале полицейский застрелил мужчину, пытавшегося завладеть его оружием 14:20
67-летнего Микки Рурка уличили в романе с очередной юной россиянкой 14:15
В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело 14:11
Болгарин создал робота-гуманоида из бытовой электроники 13:58
В Бразилии закрыли популярные у туристов пляжи из-за разлива нефти 13:43
Врач назвала продукты с лечебными свойствами 13:35
Назван простой способ снизить смертность от рака молочной железы 13:25
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде 13:09
Умер актер из "Дома 1000 трупов" Майкл Джей Поллард 13:09
Искусственный интеллект нашел новый геоглиф на плато Наска 13:03
"Невидимые" композиты для Су-57 будут выпускать под Калугой 12:59
Названа причина ДТП с шестью погибшими в Оренбуржье 12:40
ВМФ России предложили пластиковые катера 12:29
На муниципальных выборах в Гонконге зафиксирована рекордная явка 12:18
Путин поздравил Кустурицу с днем рождения 12:18
В России начат выпуск съедобного оружия 12:08
В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет 11:55
В Египте нашли мумифицированный древний зоопарк 11:34
ЛНР заявила о новой технике ВСУ у линии соприкосновения 11:33
В Башкирии рыбаки вытащили двух провалившихся под лед лосей 11:27
Под Анапой ликвидировали крупный природный пожар 10:52
Британский журнал показал Украину без Крыма 10:18
Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно 09:38
Ученые рассказали, как можно повысить самооценку у женщин 09:33
Глава МИД КНР: США являются крупнейшим источником нестабильности в мире 09:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
Задайте вопрос о новых тарифах на ЖКУ в 2020 году
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
МЦД или "наземное метро": руководство пользователя
24.11.2019 12:18
Рубрика: В мире

На муниципальных выборах в Гонконге зафиксирована рекордная явка

Текст: Константин Волков
В Гонконге 24 ноября проходят выборы депутатов районных советов. В городе открыты более 600 избирательных участков, которые закроются в 22:30 (17:30 мск). Всего должны быть избраны 452 из 479 депутатов. Голосующим предстоит выбрать их из 1090 кандидатов. До сих пор порядка 75 мест в районных советах занимали представители проправительственных партий.

Выборы, согласно информации местных властей, проходят без эксцессов и при рекордной явке, на 11:00 мск времени уже проголосовали 1,7 миллиона человек из 4,1 миллиона зарегистрированных избирателей. Перед одним из участков даже выстроилась очередь из 400 человек.

Для обеспечения безопасности задействован практически весь состав полиции Гонконга, это 31 тысяча сотрудников. Большинство из них облачены в спецснаряжение.

Фото: AP Photo/Ivan Valencia
Волна протестов охватила Колумбию

Поскольку за последние пять дней беспорядков в Гонконге практически не было, не считая затянувшегося штурма Политехнического университета, власти анклава сочли возможным провести выборы в ранее намеченные сроки, хотя до того рассматривали возможность их переноса.

Как считают наблюдатели, нынешние выборы покажут, каковы настроения в обществе. При этом маловероятно, что большинство окажется у оппозиционных партий, поскольку многие жители Гонконга устали от продолжающихся пять месяцев беспорядков, плюс значительная часть бизнеса и профсоюзов поддерживает проправительственные партии.

Хотя депутаты районных советов занимаются преимущественно хозяйственными вопросами, однако они занимают около 10 процентов мест в коллегии выборщиков - органе, избирающем главу администрации Гонконга.

В мире Восточная Азия Китай
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Оренбуржье по факту ДТП с 6 погибшими возбудили дело
В Ростове из-за плохого самочувствия пилота экстренно сел самолет
Пушков ответил на заявление директора Ротару о заказной травле артистки
Синоптики предупредили москвичей о ледяном дожде
Британский журнал показал Украину без Крыма