Британский журнал показал Украину без Крыма

Один из ведущих мировых экономико-политических журналов - британский The Economist - выложил на своем сайте видеоролик, в котором Украина была изображена без Крыма.

Речь в ролике шла о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа и его телефонных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые послужили поводом для начала подготовки импичмента. На видео президенты изображены на фоне своих стран.

Посольство Украины в Великобритании не оставило этот факт без внимания и написало письмо в The Economist, в котором, в частности, сказано: "Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом".

После этого The Economist удалил ролик с сайта.