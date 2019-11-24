Британский журнал показал Украину без Крыма

Один из ведущих мировых экономико-политических журналов - британский The Economist - выложил на своем сайте видеоролик, в котором Украина была изображена без Крыма.
Речь в ролике шла о процедуре импичмента президента США Дональда Трампа и его телефонных переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые послужили поводом для начала подготовки импичмента. На видео президенты изображены на фоне своих стран.
Посольство Украины в Великобритании не оставило этот факт без внимания и написало письмо в The Economist, в котором, в частности, сказано: "Мы очень надеемся, что такое уважаемое и всемирно известное издание изменит карту должным образом".
После этого The Economist удалил ролик с сайта.
.@TheEconomist, We really hope that such a reliable and a worldwide famous #media will amend their #map in an appropriate manner.— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 23 ноября 2019 г.
#crimeaisukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yoT9NY3P3W