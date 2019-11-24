Несколько автомобилей "утонули" в обмелевшем Дону и Таганрогском заливе

В Ростовской области восточный и северо-восточный ветер, порывы которого доходили до 20 метров в секунду, спровоцировал сгон воды в Таганрогском заливе и реке Дон. Разгул стихии привел к возникновению череды нештатных ситуаций.

По данным администрации морских портов Азовского моря, уровень Дона понизился на 88 - 212 сантиметров. Из-за угрозы, что сухогрузы могут сесть на мель, движение водного транспорта было приостановлено.

Обнажившееся дно Таганрогского залива и Дона привлекло внимание любителей экстремальных развлечений. Многие ростовчане и таганрожцы выехали на автомобилях погонять по отмелям и полыньям. Некоторые прогулки завершились печальным образом. Как сообщается в группе ВК "Ростов-Главный", в зыбучем песке и полыньях увязли девять автомобилей. К счастью, ЧП обошлись без жертв.

Кроме того, в Таганроге из-за отгонных явлений в реках Дон и Миус подача холодной воды осуществлялась с пониженным давлением. Для подвоза воды населению были подготовлены три автоцистерны.

По данным МЧС региона, 25 ноября на территории Ростовской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный и северо-восточный 8-16 метров в секунду. Температура воздуха ночью до -14 градусов.