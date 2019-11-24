Пилот севшего в Ростове самолета умер от сердечного приступа

По предварительной информации, пилот самолета, совершившего экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, скончался от сердечного приступа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Во время полета из Москвы в Анапу второй пилот пожаловался на боли в сердце. Члены экипажа обратились к пассажирам: нет ли среди них врача. Капитан связался с наземными службами и запросил разрешение приземления в ближайшей аэрогавани.

В аэропорту Платов самолет встретил реанимобиль. Отмечается, что пилот скончался до прибытия медиков. Ему было 49 лет.