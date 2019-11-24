У скончавшегося во время посадки в Платове пилота остались двое детей

Как сообщает новостной портал donday.ru, у скончавшегося во время экстренной посадки самолета в аэропорту Платов Ростова-на-Дону остались двое детей, 12-летний сын и пятилетняя дочь. Самому Дамиру Ахметову, уроженцу Челябинской области, было 49 лет.

Напомним, трагедия произошла 24 ноября. Во время полета по маршруту Москва - Анапа второй пилот пожаловался на боли в сердце. Капитан экстренно связался с наземными службами и запросил разрешение приземления в ближайшей аэрогавани.

В аэропорту Ростова-на-Дону самолет встретил реанимобиль. Однако пилот скончался до прибытия медиков. По предварительным данным, причиной смерти мог стать сердечный приступ или инсульт.